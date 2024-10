Thelma Mothershed Wair, miembro de los 9 de Little Rock, fallece a los 83 años

Thelma Mothershed Wair, en primer plano, durante una conferencia de prensa, el 23 de septiembre de 2007, en Little Rock, Arkansas. En la fotografía también aparecen, de izquierda a derecha, Carlotta Walls LaNier, Terrence Roberts, Jefferson Thomas, y Minnijean Brown Trickey, miembros de los Nueve de Little Rock que integraron la Escuela Secundaria Little Rock Central. (AP Foto/Danny Johnston, Archivo)

Danny Johnston - AP