Thiago Almada será titular contra el Brest en la Ligue 1

El volante internacional argentino del Lyon, Thiago Almada, será titular por primera vez con su nuevo equipo, contra el Brest en Ligue 1 el domingo, anunció este viernes su entrenador Paulo Fonseca.

"Será titular", confirmó el técnico portugués, que alabó las "grandes cualidades" de Almada.

"Es un jugador que juega muy bien entre líneas, inteligente, muy fuerte técnicamente. Sabe tomar las decisiones acertadas y dar buenos pases en zonas decisivas. Cuando ha entrado ha jugado muy bien y merece jugar un partido de inicio, jugar más", indicó el técnico en conferencia de prensa.

"Me preparo de la mejor de las maneras para estar bien en los minutos que tenga", confesó, por su parte, el jugador de 23 años en su primera vez ante los periodistas desde su llegada al club francés el 15 de enero.

Almada reconoció que su proceso de adaptación ha sido más fácil gracias a su compatriota Nicolás Tagliafico, defensor del Lyon. "Me ha dado una gran ayuda, e incluso antes de mi llegada al Lyon".

Algunos adversarios del conjunto lionés han criticado el fichaje del Almada bajo forma de cesión gratuita por parte del Botafogo brasileño, otro club de la galaxia Eagle, mientras que el Lyon tiene prohibido fichar por la DNCG, el órgano financiero del fútbol francés.

"Eso no me afecta. El club gestiona eso. Yo me centro en mi entrenamiento para estar al 100%", respondió Almada.

