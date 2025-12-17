Thiago Silva deja el Fluminense

El central brasileño Thiago Silva rescindió su contrato con el Fluminense, informó este miércoles el club de Rio de Janeiro, mientras el experimentado zaguero aspira, según medios de prensa locales, a volver a Europa.

Ícono del equipo del barrio carioca de Laranjeiras, el defensa de 41 años tenía contrato válido hasta junio de 2026.

"Thiago Silva, que retornó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de dedicación y amor por el Fluminense", subrayó el equipo en el comunicado en el que anunció que la rescisión fue firmada el martes por el jugador.

Cuatro veces mundialista con la selección de Brasil en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 y campeón de la Copa América de 2019 en casa, el central regresó el año pasado a la institución en la que se formó como futbolista.

Ello, tras exitosas etapas con el Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea en el fútbol europeo.

Tuvo, sin embargo, un 2024 difícil, en el que el Flu tuvo que luchar para evitar el descenso.

El Fluminense levantó su nivel en 2025, pese a cambios de entrenador, y consiguió un cupo para la Copa Libertadores de 2026 al acabar la liga en el quinto puesto, además de alcanzar las semifinales de la Copa de Brasil.

Fue semifinalista, además, en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

Thiago Silva, que formó parte de las categorías base del Flu desde los 11 a los 18 años, demostró mantener vigencia.

Jugó 25 partidos en el Brasileirão y aportó su liderazgo en defensa y una pizca a la ofensiva, con un par de goles anotados.

Fue también titular habitual en el resto de competiciones.