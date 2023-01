Thibaut Courtois: "Tenemos la confusión de si se tiene que pitar o no una mano"

"Es un buena oportunidad para sumar otro trofeo a la historia del Real Madrid"

MADRID, 10 Ene. 2023 (Europa Press) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois abordó la polémica que rodea a las manos que pueden ser objeto de penalti, reconociendo que existe "confusión" sobre el tema, al mismo tiempo que auguró un "partido intenso" ante el Valencia en la Supercopa de España, una "buena oportunidad para sumar otro trofeo" a la historia del club blanco.

"Debemos empezar bien el parido, será difícil, contra un gran rival. Tenemos que ganar y luego ya veremos en la final, pero es una buena oportunidad para sumar otro trofeo a la historia del Madrid, Después de perder el otro día, queremos ganar otra vez. Son un buen equipo y tienen un entrenador que aprieta mucho. Será un partido intenso, con ritmo alto", analizó el meta belga desde Riad (Arabia Saudí) en la rueda de prensa previa al duelo contra los 'ché' de este miércoles (20.00 horas).

El guardameta destacó que la plantilla está "físicamente bien", ya que "los que no han ido al mundial han hecho pretemporada", mientras que los que sí participaron en le torneo también ha hecho su "trabajo". "Los que jugaron hasta el final quizá vienen un poco cansados, es normal, pero todo el mundo está listo para aportar. Tenemos partidos cada tres días pero es lo que toca en un club grande como el Madrid", expresó.

"El otro día no dimos buena imagen (ante el Villarreal) y ya lo hemos visto con el míster", confesó el portero, que no tomó como excusa las lesiones de Aurelien Tchouameni y David Alaba para encarar este torneo en Arabia Saudí. "Las lesiones son parte del fútbol y pasa en muchos equipos. Solo dos lesiones pequeñas en una plantilla de 25 jugadores no es tan malo", afirmó.

Personalmente, Courtois se encuentra "muy bien", después de superar un problema físico en el nervio ciático, aunque finalmente fue "algo más". "Pero hemos dado con la solución", celebró. "Me siento muy bien, tuve un buen mundial personalmente. Individualmente me siento bien, lo demostré ante el Valladolid", recalcó.

"Es muy raro que un portero no tenga trabajo en el fútbol moderno. Tienes muchos jugadores delante del balón, hay equipos enfrente con mucha calidad. No es un problema que tenga trabajo y tenga que aparecer. Los goles en Villarreal son desafortunados. Tenemos que limitar las grandes ocasiones del resto de equipos, pero no es algo que me preocupe", señaló sobre sus paradas claves y su papel protagonista en el equipo.

Sobre el último partido de Liga, en el que cayeron (2-1) ante el Villarreal, Courtois valoró los dos penaltis señalados por el árbitros por mano. "En verano vienen a explicarte estos temas, también para el Mundial. A veces se hace pesado, con una hora de reunión. Lo raro es que luego pasan cosas que en esa reunión se dice si se pita o no. Tenemos esa confusión de si se tiene que pitar o no una mano. Las manos del otro día no lo son", sentenció con rotundidad

"En la primera no cambia la jugada, incluso ayuda a controlar el balón a Vinicius. En la de Alaba, es un poco raro, porque el reglamento dice que cuando usas la mano para el equilibrio no es penalti. Pero para el árbitro no es fácil, tienen que decidir en un segundo, pero tienen la ayuda de las imágenes. Hay que decidir qué manos influyen en el juego y cuáles no", relató.

Para el guardameta es "un placer venir a Arabia Saudí" para disputar la Supercopa de España, ya que es "como jugar en casa". "El Madrid es un club con fans en todo el mundo, también es bonito venir aquí y estar cerca de ellos. Es un privilegio ver que tenemos tantos aficionados por el mundo", aplaudió.

"El fichaje de Cristiano denota que es un país que quiere mejorar mucho en los deportes. Lo vemos en la F1, en otros eventos. Si eligió venir aquí es su decisión, para la Liga es importante que un jugador de su nivel haya venido aquí, le han traído para ganar la liga", zanjó sobre la llegada del portugués, flamante traspaso del Al-Nassr, al fútbol saudí.

