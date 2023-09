Los ángeles--(business wire)--sep. 26, 2023--

Lenovo™ ha presentado el ThinkCentre™ M90a Pro Gen 4, que establece un nuevo estándar para los ordenadores de escritorio profesionales todo en uno (AIO). Diseñado para satisfacer las necesidades de los lugares de trabajo modernos y los creadores de contenido, esta potente PC con Windows 11 sorprende con una enorme pantalla QHD de 27 pulgadas y está equipado con funciones inteligentes que mejoran la conectividad, la privacidad y la facilidad de uso.

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 (Photo: Business Wire)

“Las empresas modernas necesitan algo más que una PC de alto rendimiento, necesitan soluciones que sean inteligentes e intuitivas, fiables y eficientes y que les permitan crear un ecosistema multidispositivo sin problemas", afirma Sanjeev Menon, vicepresidente y director general de Worldwide Desktop Business en Intelligent Devices Group, Lenovo“. En este entorno híbrido en evolución, los empleados utilizan un promedio de 2,5 dispositivos para trabajar 1 y les gustaría disponer tanto de ordenadores de escritorio como de portátiles para ser más productivos. 2. El ThinkCentre M90a Pro Gen 4 de Lenovo es la respuesta para las empresas que buscan sinergias y hacer que los espacios de trabajo sean más flexibles, ágiles y productivos".

Poder para producir resultados

El ThinkCentre M90a Pro Gen 4 ofrece rendimiento cuando es necesario, capacidad de ampliación cuando es necesario y resultados cuando es necesario. Está preparado para afrontar cualquier reto gracias a sus componentes de última generación, como Intel® vPro® Enterprise con procesadores Intel Core™ i9 de hasta 13. ° generación, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 para portátiles y hasta 64 GB de memoria DDR5. Para mantener el sistema optimizado, el ThinkCentre M90a Pro Gen 4 está equipado con Energy Performance Optimizer, que utiliza el aprendizaje automático para clasificar las tareas y aumentar el rendimiento.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 permite compartir archivos de forma ultrarrápida con Thunderbolt 4, capaz de alcanzar velocidades de hasta 40 Gbps y hacer que la transferencia de videos y archivos gigantescos sea pan comido 3. Para los profesionales que exigen aún más, el ordenador de escritor "all in one" (AIO) puede admitir un monitor 8K adicional o dos monitores 4K, puede equiparse con GPU y unidades de almacenamiento externas y puede duplicarse como monitor cuando se conecta a otros dispositivos.

Visualización precisa y meditada

Más grande no siempre significa mejor, excepto en el caso del ThinkCentre M90a Pro Gen 4. Con una pantalla QHD de 27 pulgadas capaz de mostrar hasta el más mínimo detalle, el AIO brilla con 350 nits y tiene una clasificación sRGB del 99 %, para que los diseños y las obras de arte reflejen con precisión la inspiración y la visión de los artistas.

Calibrado individualmente para garantizar que la misma imagen sea idéntica en cada ThinkCentre M90a Pro Gen 4, el AIO no solo se centra en el trabajo de los artistas, sino también en su bienestar. El ordenador de escritorio AIO de alta calidad cuenta con las certificaciones Eyesafe 2.0 y Flicker Free de TÜV Rheinland, así como con la tecnología Natural Low Blue Light integrada en el hardware que reduce la fatiga visual.

Conectividad multidispositivo simplificada

Las organizaciones modernas requieren la colaboración entre departamentos, creativos y dispositivos y el ThinkCentre M90a Pro Gen 4 es la solución para crear el ecosistema híbrido definitivo. Además del puerto Thunderbolt 4, el ThinkCentre M90a Pro Gen 4 también ofrece un puerto Thunderbolt 3 opcional 4 que permite a los usuarios compartir la pantalla como un monitor Thunderbolt cuando se conecta a través del cable USB-C® incluido. Gracias a esta función, los usuarios también pueden compartir un segundo SSD M.2 con un ordenador portátil o PC con supervelocidad de transferencia de datos.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 tiene potencia de sobra y una conectividad perfecta con otros portátiles o PC, pero también puede convertirse en una extensión de los dispositivos móviles. Los usuarios de Lenovo ThinkPhone by Motorola y de determinados smartphones Motorola pueden conectarse al AIO a través de una aplicación; esto les permite copiar, pegar y arrastrar y soltar archivos entre el teléfono y el escritorio, así como transmitir aplicaciones, responder a mensajes de texto y realizar un seguimiento de las notificaciones sin tener que utilizar sus teléfonos.

“La capacidad de realizar cualquier tarea y de convertirse en un concentrador de múltiples dispositivos convierte al ThinkCentre M90a Pro Gen 4 en la opción ideal para una fuerza de trabajo híbrida", añade Menon. "Ahora un diseñador puede idear en su teléfono desde una cafetería, crear y diseñar en su portátil en casa y dar los toques finales al día siguiente en el trabajo, todo ello sin perder el ritmo".

Diseñado para el profesional moderno

La privacidad, la seguridad y la fiabilidad son esenciales para el profesional moderno, y el ThinkCentre M90a Pro Gen 4 combina a la perfección hardware y software para brindarle tranquilidad a los usuarios. Gracias a una combinación única de IA, detección de presencia humana (HPD) de última generación con sensor de radar y cámara RGB-IR, el AIO aprovecha la privacidad con un inicio y cierre de sesión sin contacto que difumina automáticamente la pantalla cuando hay alguien detrás de usted.

Además de la gran variedad de funciones de seguridad, el ThinkCentre M90a Pro Gen 4 está integrado con un chip TPM 2.0 discreto para un cifrado más seguro, viene con ThinkShield para proteger los datos y los activos y puede bloquear los dispositivos de almacenamiento USB con Smart USB Protection. El AIO también ha superado las pruebas Mil SPEC de durabilidad y fiabilidad 5 y cuenta con la certificación antipolvo UL.

Para mantener el rendimiento y la seguridad del ThinkCentre M90a Pro Gen 4, así como de otros dispositivos de la flota, Lenovo Device Manager es la herramienta de gestión de endpoints preferida por todos los usuarios. Diseñado para funcionar a la perfección con Windows 11 y otros sistemas operativos, Lenovo Device Manager es una solución flexible, escalable, basada en la nube y sin intervención que permite a los usuarios conectar y configurar políticas en todos los dispositivos. Lenovo Device Manager trabaja para optimizar y mejorar la funcionalidad de los dispositivos, supervisar la conectividad de los dispositivos, realizar un seguimiento de los cambios de hardware y software y mucho más.

Intencionalidad en el diseño inteligente

El ThinkCentre M90a Pro Gen 4 incluye varios diseños que están centrados en el cliente para agilizar los espacios de trabajo y mejorar la experiencia del usuario, incluida una barra de acoplamiento para teléfono, una base de gestión de cables integrada y un joystick On-Screen Display para facilitar la selección de menús. Para los profesionales que deseen ampliar aún más la productividad de su sistema, Lenovo ofrece una selección de accesorios (se venden por separado), que incluye una base para conferencias telefónicas con micrófonos de cuatro filas para una captación de campo lejano de 360 grados y cuatro altavoces Harman® para un sonido cristalino.

Certificada para Microsoft Teams, la Conference Call Base se conecta al ordenador mediante una interfaz USB Type-C estándar, está afinada para la voz humana y cuenta con cancelación de eco y supresión de ruido AI.

Precios y disponibilidad 6

El Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 ya está disponible en mercados seleccionados.

