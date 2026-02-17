Third Point compra una participación en la española Indra, según una fuente

MADRID, 17 feb (Reuters) -

El fondo de inversión estadounidense Third Point ha comprado una participación en la empresa española de defensa Indra

y apoya el plan de su presidente de adquirir su rival Escribano Mechanical & Engineering, según informó el lunes a Reuters una fuente del mercado familiarizada con el asunto.

Un portavoz de Indra no quiso comentar la compra de Third Point, que fue adelantada por Bloomberg. La agencia de noticias financieras basaba su información en una carta enviada al consejo de administración de Indra y al grupo estatal SEPI, que gestiona la participación del 28% de Madrid en la empresa.

En la carta no se mencionaba el tamaño de la participación.

Un portavoz de SEPI tampoco quiso hacer comentarios.

La posible adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano y de su hermano Javier ha causado tensión entre algunos accionistas de Indra preocupados por los conflictos de intereses.

El director ejecutivo de Third Point, Dan Loeb, escribió en su carta a Indra y SEPI que apoyaba firmemente el plan de adquirir EM&E, ya que lo consideraba una oportunidad única para crear un líder español en defensa, informó Bloomberg. (Reporte de Paolo Laudani y Victoria Waldersee, edición de Alexander Smith; editado en español por Tomás Cobos)