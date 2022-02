Thomas Bach califica de "escalofriante" el trato de su entrenadora a la patinadora Kamila Valieva

El presidente del Comit茅 Ol铆mpico Internacional (COI), Thomas Bach, lament贸 lo sucedido este jueves con la patinadora rusa Kamila Valieva durante la final del patinaje art铆stico sobre hielo de los Juegos Ol铆mpicos de Invierno de Pek铆n y confes贸 que le pareci贸 "escalofriante" la forma en la que fue tratada por su entrenadora tras cometer unos fallos en el Programa Largo.

La joven deportista de 15 a帽os estaba en el centro de la pol茅mica despu茅s de haber sido autorizada a competir por el TAS pese a haber dado positivo en un control antidopaje en diciembre y era la favorita para el oro, pero aterriz贸 mal en dos de sus ejecuciones y finalmente qued贸 cuarta. Su entrenadora, Eteri Tutberidze, pese a la mal momento que estaba pasando la patinadora, no lleg贸 a consolarla, unas im谩genes que no le gustaron demasiado a Thomas Bach.

"Cuando vi c贸mo fue recibida por su entorno m谩s cercano, me pareci贸 extremadamente fr铆o. Fue escalofriante ver eso, en lugar de consolarla o tratar de calmarla. Esto no me da mucha confianza sobre su c铆rculo 铆ntimo, ya sea por lo que sucedi贸 en el pasado o lo que pueda pasar en el l futuro, sobre c贸mo se debe tratar a una atleta menor de 15 a帽os que lucha visiblemente. S贸lo puedo desear que reciba el apoyo de su familia, amigos y personas para ayudarla a superar esta situaci贸n tan dif铆cil", expres贸 Bach este viernes en rueda de prensa.

El alem谩n calific贸 esta historia "como muy triste" y asegur贸 estar "muy, muy molesto" cuando vio la competici贸n. "Vi en su concurso cu谩nta presi贸n debi贸 haber sentido. Por mi experiencia como atleta, s茅 un poco sobre la presi贸n, pero creo que fue m谩s all谩 de lo que puedo imaginar, especialmente para una ni帽a de 15 a帽os", advirti贸.

El dirigente indic贸 que pudo "sentir un estr茅s mental inmenso" en la rusa en su intento de "recuperar la compostura, de tratar de terminar su programa y en cada movimiento del lenguaje". "Quiz谩 hubiera preferido dejar la pista y tratar de dejar atr谩s esta historia, aunque ahora no podr谩 hacerlo ya que se enfrenta a una investigaci贸n por dopaje y a煤n debe solicitar el contraan谩lisis", remarc贸 Bach.

El presidente del COI subray贸 que apelaron al TAS la presencia de la rusa porque no quer铆an que "participara". "Perdimos y tuvimos que aceptarlo. Esto no es el caos sino el estado de derecho, es justicia", zanj贸, al tiempo que reconoci贸 que esta experiencia les hace pensar sobre "el tema de menores de edad en competiciones para mayores", al que necesita "una cuidadosa deliberaci贸n y consulta".