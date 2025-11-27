Thomas nombrado Director de Carreras de INEOS Grenadiers

Por Martyn Herman

LONDRES, 27 nov (Reuters) - El exganador del Tour de Francia Geraint Thomas fue nombrado director de carrera del INEOS Grenadiers tras su retirada del ciclismo este año, anunció el equipo británico el jueves.

"Este equipo ha sido mi casa desde el primer día, y asumir este papel me parece un paso natural", dijo el galés de 39 años en un comunicado.

"He aprendido mucho de la gente que me rodea -compañeros y personal- y ahora quiero seguir construyendo sobre nuestro increíble éxito pasado hacia el futuro".

Thomas ha pasado prácticamente toda su carrera de ciclismo de carretera con el equipo anteriormente conocido como Team Sky, con su momento culminante en su triunfo del Tour de Francia 2018.

También ganó la París-Niza en 2016 y el Criterium du Dauphine en 2018, tuvo otros dos podios en el Tour de Francia y sufrió en el Giro de Italia 2023 cuando perdió el liderato general en la contrarreloj decisiva final, terminando finalmente segundo detrás de Primoz Roglic.

Tras el dominio del Team Sky, los granaderos del INEOS se han visto superados en el pelotón y no ganan una Gran Vuelta desde el Giro de Italia de 2021. Esperan que el nombramiento de Thomas para un papel de nueva creación ayude a poner fin a esa larga espera.

Se anunció que trabajará en estrecha colaboración con el director del equipo Dave Brailsford y el director de rendimiento Scott Drawer, proporcionando información crucial sobre la estrategia de carrera, el reclutamiento de corredores, el desarrollo y la preparación para la carrera.

"Geraint demuestra lo que significa ser un Granadero. Ha vivido y respirado el rendimiento de élite durante toda su carrera. Siempre se ha fijado objetivos muy ambiciosos y siempre los ha alcanzado", dijo Brailsford.

"Sabe lo que requiere el proceso, cómo afrontar los altibajos del deporte de élite, y su voluntad de compartirlo ahora y de guiar a otros para que hagan lo mismo es un gran activo para el equipo".

Además de una brillante carrera de carretera, Thomas ha sido dos veces campeón olímpico y tres veces campeón mundial de ciclismo en pista como parte del equipo británico de persecución por equipos.

(Reporte de Martyn Herman, edición de Pritha Sarkar. Editado en español por Natalia Ramos)