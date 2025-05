Thomas Partey, el talismán al que se aferra el Arsenal para remontar al PSG

Suspendido en la ida (derrota 1-0), Thomas Partey es el talismán al que se aferran los hinchas del Arsenal para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG en el Parque de los Príncipes el miércoles.

Pero el mediocampista defensivo ghanés dio una pobre versión el sábado contra el Bournemouth. ¿Qué rostro mostrará en la capital francesa? ¿Sólido y aplicado como ante el Real Madrid en cuartos? ¿O el del jugador superado el fin de semana frente a los Cherries?

La actuación del número 5, el sábado en la derrota 2-1 en el Emirates, aumentó las dudas con las que el Arsenal ha estado jugando las dos últimas semanas, justo cuando su regreso significaba un rayo de esperanza.

Ante el PSG en la ida su ausencia fue uno de los puntos clave señalados en Inglaterra para explicar la falta de control defensivo y el déficit de empuje ofensivo.

"Al final, tengo la impresión de que la tarjeta amarilla para Partey fue costosa", analizó después del partido Daniel Sturridge, exdelantero del Chelsea y Liverpool, en Amazon Prime, resumiendo con un juego de palabras: "Sin Partey, no hay fiesta".

Al Arsenal "le faltó solidez" en el mediocampo, concluyó el analista.

- "Una diferencia enorme" -

El entrenador de los Gunners Mikel Arteta decidió retrasar a Declan Rice para llenar el vacío dejado por Partey.

Pero el héroe ante el Real Madrid, autor de dos goles de falta en la ida de cuartos, no ofreció la misma fuerza defensiva y no pudo aportar sus típicas proyecciones hacia adelante.

"Partey permite a los jugadores ofensivos avanzar. Sin él, pierdes a dos, porque también pierdes a Rice", resumió el periódico The Sun.

El gol de la ida, marcado por Ousmane Dembélé, que arrancó desde el centro del campo y combinó con Khvicha Kvaratskhelia, podría haberse evitado con el mediocampista ghanés en el campo, señalaron varios observadores.

- Majestuoso ante el Real Madrid -

"Si Partey hubiera jugado, no creo que Dembélé tuviera el espacio necesario para marcar ese gol. Creo que Partey habría estado en esa posición", resaltó Alan Shearer en el podcast de Gary Lineker, 'The Rest Is Football'.

¿Qué necesita el Arsenal para dar la vuelta a la eliminatoria en París y acceder a la final? "Bueno, tendrá el regreso de Thomas Partey, lo que marcará una diferencia enorme", agregó el exdelantero estrella del Newcastle.

Esta opinión ampliamente compartida fuera de Inglaterra se basó en gran parte en la majestuosa actuación del ghanés contra el Real Madrid, el vigente campeón, destrozado en la ida (3-0) y nuevamente vencido en la vuelta (2-1).

El número 5 del Arsenal, antiguo jugador del Atlético, brilló por su capacidad para sacar el balón bajo presión, con sus pases y sus decisivas intervenciones defensivas, tranquilizadoras pese a la tensión y la calidad del adversario.

Pero el sábado contra el Bournemouth mostró una versión opuesta. Entregó balones fáciles desde los primeros minutos y no mejoró después, con duelos perdidos y sin inspiración.

Su actuación fue valorada como "terrible" y "catastrófica en su conjunto" por el medio especializado Arsenal Insider, que concluyó: "Si Arteta tuviera otra opción viable, ciertamente consideraría apartar al jugador para la semifinal de vuelta en París".

Probablemente el entrenador no llegará tan lejos. Pero el halo positivo que rodeaba a Partey en parte se ha mitigado. ¿Volverá a ser el talismán en el Parque de los Príncipes?

