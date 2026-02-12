Thomas Tuchel renueva como seleccionador inglés hasta la Eurocopa 2028

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, firmó un nuevo contrato que prolonga su compromiso con los Three Lions hasta la Eurocopa 2028, organizada en el Reino Unido e Irlanda, anunció la Federación Inglesa (FA) este jueves.

El alemán, de 52 años, nombrado seleccionador en octubre de 2024, se había comprometido inicialmente hasta el final del Mundial de 2026, en el que buscará darle a Inglaterra su primer trofeo desde la Copa del Mundo de 1966.

Con Tuchel en el banquillo, los subcampeones de Europa ganaron sus ocho partidos de clasificación sin encajar un solo gol.

"Estoy muy feliz y orgulloso de prolongar mi etapa con Inglaterra", dijo el exentrenador del Chelsea, París Saint-Germain, Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

"No es ningún secreto para nadie que he disfrutado cada minuto hasta ahora trabajando con mis jugadores y mis técnicos, y no puedo esperar para llevarlos al Mundial. Es una oportunidad increíble y vamos a hacer todo lo posible para que el país se sienta orgulloso", añadió.

La FA afirmó que el nuevo acuerdo con Tuchel proporcionará "claridad y máxima concentración" de cara al Mundial.

Antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio), la selección inglesa se concentrará en el sur de Florida y durante el torneo tendrá su campo base en Kansas.

En la primera fase se medirá a Croacia, Ghana y Panamá; en Dallas, Boston y Nueva York.

Antes de la competición se enfrentará a Nueva Zelanda y Costa Rica, respectivamente el 6 y el 10 de junio, sin conocerse los estadios donde jugarán.

En la ventana internacional de marzo, Inglaterra jugará en Wembley ante Uruguay y Japón.