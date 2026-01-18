Thompson anota 23 puntos y el 17.000 de su carrera en victoria de Mavericks 138-120 sobre Jazz

DALLAS (AP) — Klay Thompson anotó los 23 puntos de su cuenta personal en la primera mitad, incluyendo el punto número 17.000 de su carrera, y seis jugadores de los Mavericks anotaron cifras dobles en una victoria de 138-120 sobre Utah el sábado por la noche, mientras Dallas completaba una barrida de dos juegos sobre el Jazz.

Dallas y Utah han jugado tres veces en diez días. Utah ganó en casa el ocho de enero, 114-112. Dallas ganó 144-122 el jueves.

Los Mavericks estuvieron sin Cooper Flagg (esguince en el tobillo izquierdo) por segundo juego consecutivo y las primeras ausencias por lesión de su temporada de novato. Dallas también estuvo sin Anthony Davis (dedo) y Kyrie Irving (rodilla) y el delantero P.J. Washington por razones personales.

El resto de los Mavericks demostraron ser más que suficientes contra el Jazz por segundo juego consecutivo.

Brandon Williams y Max Christie anotaron cada uno 22 puntos, Naji Marshall agregó 16, Jaden Hardy contribuyó con 12 y Dwight Powell tuvo diez para los Mavs, que llegaron al sábado con victorias en solo dos de sus últimos cinco juegos.

Keyonte George de Utah lideró a todos los anotadores con 29 puntos, Brice Sensabaugh tuvo 25 y Ace Bailey anotó 18. Kyle Filipowski contribuyó con 13 puntos y 12 rebotes y Cody Williams anotó 11 para el Jazz.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes