Thomson Reuters aumenta sus ingresos en el cuarto trimestre

5 feb (Reuters) - Thomson Reuters reportó el jueves un aumento de los ingresos en el cuarto trimestre, impulsado por sus negocios jurídicos, fiscales, contables y corporativos, mientras los inversores evalúan el impacto de la entrada de las empresas de inteligencia artificial en sus mercados clave.

La empresa de contenidos y tecnología con sede en Toronto también prevé que sus ingresos para todo el año 2026 aumenten entre un 7,5% y un 8%. Wall Street espera un crecimiento de los ingresos del 7,7%, según datos de LSEG.

"Estamos viendo beneficios tangibles de nuestras continuas inversiones en IA", dijo Steve Hasker, CEO de Thomson Reuters.

"Seguiremos ampliando nuestras capacidades de agencia para ofrecer mayor rapidez, claridad y confianza a nuestros clientes, lo que demostrará aún más el valor de las herramientas de nivel profesional basadas en contenidos de calidad y en un profundo conocimiento de la materia", añadió Hasker en el anuncio de los resultados.

Thomson Reuters dijo que los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 5%, hasta los US$2.000 millones, lo que coincide con las expectativas de las estimaciones de LSEG. Sus ganancias por acción fueron de 1,07 dólares. Wall Street esperaba 1,06 dólares por acción, excluyendo partidas extraordinarias.

Los precios de las acciones se han visto afectados ante el temor a que los nuevos actores en el campo de la inteligencia artificial, como Anthropic, supongan un reto para empresas como Thomson Reuters, que cayó casi un 18% el martes en el contexto de una amplia venta masiva en el sector del software, los datos y los servicios profesionales.

Anthropic, fabricante del chatbot Claude, lanzó el 30 de enero un complemento legal para su herramienta de codificación Claude Cowork que ayuda a ejecutar tareas como la revisión de documentos legales, la generación de informes y el seguimiento del cumplimiento normativo.

Los ingresos de los tres segmentos principales de Thomson Reuters —legal, fiscal y contable, y corporativo— aumentaron un en términos orgánicos.

Los ingresos orgánicos de la división de noticias de Reuters aumentaron un 5%, impulsados por los acuerdos de ingresos por licencias de contenido.

El beneficio operativo de Thomson Reuters cayó un 25%, hasta US$540 millones, respecto a hace un año, cuando se favoreció de la venta de FindLaw. (Información de Kenneth Li en Nueva York; edición de Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)