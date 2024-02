Threads ha comenzado a probar una opción para guardar borradores de publicaciones para continuar editándolas y publicarlas más tarde, así como la capacidad de hacer fotografías desde la propia aplicación para facilitar compartir imágenes en el momento.

La red social de 'microblogging' propiedad de Meta está trabajando en la implementación de nuevas funciones con las que mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma, como mostrar los temas que son tendencia en la red social, una opción con la que ayuda a los usuarios a encontrar aquello de lo que se está hablando en tiempo real.

Siguiendo esta línea, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha anunciado que han comenzado a probar dos nuevas funciones ya disponibles en sus otras redes sociales, Facebook e Instagram, que son la capacidad de hacer fotografías desde la 'app' y la posibilidad de guardar borradores de publicaciones.

Así lo ha detallado Zuckerberg a través de una publicación en su perfil de Threads, en la que ha publicado una fotografía de un paisaje nevado que, según ha explicado, ha sido capturada con "la nueva cámara" que están probando en la red social.

En concreto, tal y como ha podido conocer The Verge, la función de cámara de Threads permitirá a los usuarios abrir la cámara de su 'smartphone' directamente en el compositor de la aplicación para hacer las fotos, en lugar de tener que cargarlas desde la galería. No obstante, la opción de grabar vídeo desde la 'app' aún no está disponible.

Por su parte, la opción de guardar borradores permite a los usuarios guardar el contenido creado en la red social antes de publicarlo, para continuar editándolo más tarde. Para guardar el borrador, bastará con deslizar con el dedo hacia abajo de la pantalla en la publicación en la que se esté trabajando y, tras ello, aparecerá una notificación de que ha sido guardado.

Meta ha matizado que, por el momento, estas dos funciones se están probando a nivel global con un número limitado de personas.