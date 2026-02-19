Thriller político "Paradise" vuelve con más emoción y caras nuevas

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 19 feb (Reuters) - "Paradise", el thriller político distópico protagonizado por Sterling K. Brown en el papel del agente del servicio secreto Xavier Collins, llega con fuerza a su segunda temporada en Hulu el lunes con una mirada más profunda al misterio que llevó a la humanidad a la clandestinidad.

"Hay mucho en juego", afirma Thomas Doherty, que se une al reparto esta temporada en el papel de Link, líder de una banda de motociclistas.

El actor espera que el público vaya más allá de las explosiones y la acción y se fije en el núcleo emocional de la serie.

"Para todos nosotros, y sin duda para mí, la serie es una historia humana, y está muy arraigada en eso", dijo a Reuters en el estreno en Hollywood el miércoles.

Julianne Nicholson regresa como la antagonista Samantha "Sinatra" Redmond y Shailene Woodley se une al reparto como una destacada superviviente de la catástrofe global. Sarah Shahi y Aliyah Mastin regresan como la doctora Gabriela Torabi y Presley Collins, la hija de Xavier.

La búsqueda de Collins de la verdad —y de su esposa desaparecida— impulsa la segunda temporada, a medida que la serie amplía su enfoque sobre el desastre que empujó a los supervivientes a la clandestinidad.

La visión más amplia del cataclismo llevó a Shahi a establecer paralelismos con el mundo real: "Solo hay que mirar a nuestro alrededor y ver la situación en la que se encuentra todo el mundo para pensar: 'Quizás debería empezar a pensar de otra manera y prepararme de otra manera'". (Reporte de Danielle Broadway y Rollo Ross; editado en español por Daniela Desantis)