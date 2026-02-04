Thunder: Shai Gilgeous-Alexander está fuera hasta después del All-Star por lesión abdominal

OKLAHAMA CITY (AP) — El astro del Thunder Shai Gilgeous-Alexander estará fuera de acción hasta después del receso del Juego de Estrellas debido a una distensión abdominal, anunció el equipo el miércoles.

El actual MVP sufrió la lesión durante la victoria de Oklahoma City por 128-92 sobre el Magic de Orlando el martes por la noche. Esto significa que el escolta canadiense se perderá el All-Star el 15 de febrero. El comisionado Adam Silver elegirá a su reemplazo.

Gilgeous-Alexander también se perderá el enfrentamiento del miércoles por la noche contra los Spurs de San Antonio. El equipo dijo que lo reevaluará después del receso.

Para el Thunder, vigentes campeones de la NBA y líderes de la liga con una marca de 40-11, es una baja importante. Gilgeous-Alexander es el segundo máximo anotador de la liga con 31,8 puntos por partido. Está en una racha de 121 partidos consecutivos con al menos 20 puntos anotados, la segunda racha más larga en la historia de la NBA, únicamente detrás de la serie de 126 juegos consecutivos de Wilt Chamberlain.

Apenas mantuvo viva su racha el martes por la noche, anotando exactamente 20 puntos antes de sentarse en el cuarto cuarto.

Gilgeous-Alexander está teniendo quizás su mejor temporada en general. Se encuentra entre los líderes de la liga en porcentaje de tiros de campo con un 55.4% (14º) y en asistencias, con 6,4 por partido (15º).

Su lesión es solo la última de una serie de contratiempos físicos para el Thunder.

En la victoria sobre Orlando, Oklahoma City jugó sin Jalen Williams, quien se perdió su octavo juego consecutivo por una lesión del isquiotibuak, y Ajay Mitchell, quien se ausentó por partido juego consecutivo debido a una distensión abdominal. Williams fue All-Star en 2025 y Mitchell ha sido uno de los jugadores de mayor mejor de la liga en su segundo año.

Los Thunder prescindirán de gran parte de su equipo el miércoles. Williams y Mitchell siguen fuera. El All-Star Chet Holmgren (espasmos en la parte baja de la espalda), el escolta titular Lu Dort (inflamación de la rodilla), el pívot titular Isaiah Hartenstein (abrasión en el ojo) y el reserva Alex Caruso (aductor derecho) están en la lista de lesionados. Hartenstein acaba de regresar de una lesión y firmó su primer triple-doble en su carrera el martes por la noche.

