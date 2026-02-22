Thunder supera bajas y anota 21 triples para vencer 121-113 a Cavaliers que pierden racha

OKLAHOMA CITY (AP) — Isaiah Joe anotó 22 puntos y Cason Wallace sumó 20 puntos y 10 asistencias para ayudar al mermado Thunder de Oklahoma City a vencer el domingo por 121-113 a los Cavaliers de Cleveland.

Chet Holmgren aportó 17 puntos, 15 rebotes y tres tapones para Oklahoma City (44-14), que encestó 21 de 41 intentos de triples (51,2%), incluidos seis de Joe, y convirtió 17 pérdidas de balón en 31 puntos.

El Thunder jugó sin los titulares lesionados Shai Gilgeous-Alexander (distensión abdominal) y Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho), además de los aportes clave de Ajay Mitchell (distensión abdominal) y Alex Caruso (esguince de tobillo izquierdo).

Donovan Mitchell, James Harden y Sam Merrill anotaron 20 puntos cada uno para Cleveland (36-22), que perdió por primera vez en ocho partidos. Los Cavaliers, que encestaron 13 de 39 triples (33,3%), quedaron abajo temprano, pero no pudieron completar la remontada ante un Thunder con la mano caliente.

Oklahoma City recurrió pronto al tiro de larga distancia y construyó una ventaja de 28-5 impulsada por cinco triples, incluidos tres de Joe. Oklahoma City encestó 14 de 22 (63,6%) desde más allá del arco antes del descanso, pero para entonces Cleveland había recortado la diferencia a 64-55 con un tiro en suspensión de Mitchell sobre la bocina.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes