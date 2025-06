Thunder y Pacers se enfrentan en las finales de la NBA tras recorrer caminos opuestos

Oklahoma City pasó la mayor parte de la temporada regular en solitario en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste y simplemente siguió ampliando su ventaja. Indiana no pasó ni un solo día en la cima de la Conferencia Este y todavía estaba por debajo de 0,500 a principios de enero.

Caminos diferentes, mismo destino.

Serán Thunder y Pacers quienes se enfrenten cuando las Finales de la NBA comiencen en Oklahoma City el jueves por la noche, un enfrentamiento de dos clubes que no estuvieron exactamente en caminos similares esta temporada.

“Cuando llegas a este punto de la temporada, son dos equipos y un objetivo, y se convierte en una cuestión de todo o nada. Y entendemos la magnitud del oponente. Oklahoma City ha sido dominante todo el año, con letras mayúsculas en la palabra 'dominante'. Defensivamente, son históricamente grandes y tienen todo tipo de jugadores que pueden anotar. Son dos equipos que tienen estructuras similares, estilos ligeramente diferentes”, dijo el entrenador de Indiana, Rick Carlisle.

Los análisis profundos del otro lado comenzaron en serio el domingo, un día después de que los Pacers terminaran con su título de la Conferencia Este al eliminar a Nueva York en seis juegos. Indiana se tomaba un día libre antes de prepararse para volver al trabajo el lunes; el Thunder estaba practicando en Oklahoma City.

“Siempre hablamos sobre la naturaleza humana en nuestro vestuario y la forma de pensar de la naturaleza humana de estar a 'cuatro victorias'. Pierdes de vista el hecho de que tienes que ganar una para llegar a cuatro. Tienes que acumular victorias. Así que, así es como lo estamos viendo. Vamos a prepararnos para el primer juego ahora y simplemente seguir desde ahí. Y creo que eso lo hace un poco más fácil ahora que sabemos contra quién jugamos”, dijo el escolta del Thunder, Jalen Williams el domingo.

Los Pacers perdieron su decimocuarto juego de la temporada regular a principios de diciembre; el Thunder perdió 14 juegos de temporada regular en total esta campaña. Eso haría parecer que este era un enfrentamiento de finales poco probable.

Pero desde el 13 de diciembre, incluyendo juegos de temporada regular y playoffs, el Thunder tiene el mejor récord de la NBA con 61-13. ¿El equipo con la segunda mayor cantidad de victorias en la liga durante esos últimos cinco meses y medio? Ese sería Indiana, con un récord de 52-21 en ese período.

“Teníamos expectativas de estar aquí y esto no es una sorpresa para ninguno de nosotros por lo que queríamos hacer. Y creo que obviamente hay un punto de inflexión en diciembre o enero o lo que sea. Pero simplemente pensé que hicimos un gran trabajo al estar lo más presentes posible, no viviendo en el pasado, no preocupándonos por lo que viene, solo preocupándonos por lo que es ahora", señaló Tyrese Haliburton, escolta de los Pacers.

Lo que es ahora son las Finales de la NBA.

Los Pacers eran una elección de mitad de tabla para comenzar la temporada, con probabilidades de 50-1 en la pretemporada para ganar el título, según BetMGM Sportsbook. El Thunder solo tenía probabilidades de 9-1 al comenzar la temporada, detrás de Boston y Nueva York en el Este, y Denver y Minnesota, dos equipos que el Thunder eliminó en los playoffs del Oeste de esta temporada.

“Hemos aprendido mucho. Hemos tenido que aprender a manejar muchas situaciones. Creo que eso nos va a ayudar ahora”, añadió Isaiah Hartenstein, centro del Thunder.

