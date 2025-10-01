Thuram es baja en el Inter ante Cremonese y duda para partidos de Francia

Marcus Thuram, de baja por una lesión en el muslo izquierdo, no estará con el Inter de Milán el sábado ante la Cremonese en la Serie A, anunció el equipo nerazzurro, y podría perderse también los dos partidos de Francia en octubre.

"Marcus Thuram se sometió esta tarde (del miércoles) a pruebas en el Instituto Humanitas de Rozzano y se ha revelado un problema muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo", indicó el equipo subcampeón de Italia y Europa en un comunicado.

"Se harán nuevas pruebas médicas la próxima semana", añadió el Inter, sin dar más precisiones.

La ausencia ante la Cremonese está confirmada y parece improbable que pueda ir a jugar con Francia en los partidos previstos ante Azerbaiyán e Islandia, los días 10 y 16 de octubre, en la fase de clasificación al Mundial 2026.

Según La Gazzetta dello Sport, la baja podría ser de un mes.

El atacante de 28 años, autor de tres tantos en lo que va de Serie A, se dañó el martes durante la victoria interista sobre el Slavia de Praga (3-0) en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Después del partido, Thuram había lanzado un mensaje tranquilizador: "No es nada grave, solo un pequeño problema sin gravedad, es lo que creo", declaró a la televisión Sky Sport.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, tiene previsto anunciar su lista de convocados para sus dos partidos el jueves.

jr/dr/pm