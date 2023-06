Thuram, Weah, Simeone: la Serie A entre padres a hijos

Marcus Thuram ha elegido el Inter de Milán y Timothy Weah se prepara para unirse a la Juventus. Ambos llegarán a la Serie A con un objetivo: dejar su apellido en alto, como hicieron en su día sus padres.

El atacante francés y el extremo estadounidense se unen así a una generación de "hijos de" bien nutrida en el campeonato italiano, donde ya juegan los vástagos de Diego Simeone (Giovanni, en el Nápoles), Paolo Maldini (Daniel, en el AC Milan) o Enrico Chiesa (Federico, en la Juventus).

. Marcus Thuram, de regreso a Italia

El traspaso de Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach al Inter de Milán, debería oficializarse con la apertura del 'mercato' en Italia este sábado. El jugador firmó el martes su contrato de cinco años con el Inter, según la prensa.

'Tikus' vivirá así a 130 kilómetros de Parma, la ciudad en la que nació hace casi 26 años, en agosto de 1997. Su padre Lilian Thuram jugó allí cinco años, entre 1996 y 2001, antes de fichar por la Juventus.

En Italia, Lilian Thuram, campeón mundial con Francia en 1998, se ganó la reputación de defensa intratable y ganó dos títulos de campeón con los 'Bianconeri' y una Copa de Italia y una Europa League -entonces Copa de la UEFA- con los parmesanos.

Marcus conoce por lo tanto Italia, un país en el que vivió nueve años, hasta que Lilian se fue al Barcelona en 2006. Aunque era hincha del AC Milan cuando era niño, ahora vestirá los colores de su vecino y rival Inter.

. Timothy Weah, el sueño americano

Timothy Weah pasa el jueves en Turín su reconocimiento médico previo a su firma con la Juventus. El acuerdo con el Lille está cerrado. El jugador de 23 años estaba allí desde 2019.

Uniéndose a la Juventus, Weah Jr cumple el sueño de su padre George, de 56 años, ganador del Balón de Oro y actual presidente de Liberia.

"Espero ver a Timothy jugando en Italia, tarde o temprano", afirmó George Weah en una reciente entrevista con La Gazzetta dello Sport.

George Weah brilló con el AC Milan (1995-2000), logrando dos títulos de campeón, aunque admitió "haber sido siempre juventino" (fan de la Juve): "Me enamoré de la Juve con Platini y si me preguntáis en qué otro equipo me hubiera gustado jugar, os diría que la Juve".

Timothy, nacido en Nueva York e internacional estadounidense (29 partidos con esa selección y 4 goles), ocupará el lateral derecho de la 'Vecchia Signora', en reemplazo del colombiano Juan Cuadrado, que finaliza su contrato.

. Simeone, Chiesa, Maldini y los demás

Varios "hijos de" ya se han hecho un nombre por méritos propios en la Serie A, como el italiano Federico Chiesa (25 años), miembro de la Azzurra campeona de la Eurocopa en 2021, o el argentino Giovanni Simeone (27 años), campeón de la Serie A esta temporada con el Nápoles.

El padre de Gio, Diego Simeone, es el entrenador del Atlético de Madrid y como futbolista jugó en Italia en el Pisa, el Inter de Milán y la Lazio. Giovanni firmó tres años con el Nápoles, con el que estaba hasta ahora en préstamo.

Chiesa, por su parte, no tiene seguro jugar en Italia en la nueva temporada. El hijo de Enrico Chiesa, excompañero de equipo de Lilian Thuram en el Parma, no consigue alcanzar su mejor nivel desde que sufrió una grave lesión en una rodilla.

La 'Juve' no le retendría forzosamente en caso de que llegara una oferta interesante, según la prensa.

Daniel Maldini, que sostiene sobre sus hombros el legado de dos leyendas del AC Milan, su abuelo Cesare y su padre Paolo, sigue siendo una promesa en busca de la confirmación. A sus 21 años, Daniel viene de una temporada correcta, en préstamo en la Spezia (descendido a la Serie B). Provisionalmente de regreso a Milanello, podría ser de nuevo cedido.

La próxima temporada del 'Calcio' podría proponer también dos duelos entre entrenadores y sus hijos.

Por un lado, entre Eusebio Di Francesco, anunciado en el banquillo del recién ascendido Frosinone, y Federico, atacante del Lecce. Por el otro, entre Andrea Sottil, entrenador del Udinese, y Riccardo, jugador de la Fiorentina.

Alu/cd/dr

AFP