Tiafoe sella el primer título de la laver cup para el resto del mundo

Por Martyn Herman

LONDRES, 25 sep (Reuters) - El tenista estadounidense Frances Tiafoe selló el domingo la primera victoria del Equipo del Resto del Mundo sobre el Equipo de Europa en la Laver Cup al salvar cuatro puntos de partido para vencer al griego Stefanos Tsitsipas.

Tiafoe, que venció a Roger Federer en el último partido de competición del suizo, consiguió una victoria brillante.

Fue superado en el primer set, pero remontó para ganar 1-6, 7-6(11) y 10-8 y dar al equipo del resto del mundo una ventaja irremontable de 13-8.

El Equipo del Resto del Mundo, que había perdido las cuatro ediciones anteriores del evento por equipos, comenzó el día con una desventaja de 8-4, pero el canadiense Felix Auger-Aliassime sorprendió a Novak Djokovic por 6-3 y 7-6(3), después de haber acompañado a Jack Sock en una victoria por 2-6, 6-3 y 10-8 contra Andy Murray y Matteo Berrettini.

Tsitsipas tuvo la oportunidad de llevar la competencia a un partido individual decisivo, pero Tiafoe estuvo inspirado ante un estridente público del O2 Arena que adoró sus excentricidades.

Después de ganar el punto de partido, se desplomó en la pista y quedó sepultado bajo un montón de sus compañeros y el capitán John McEnroe, que luego deleitó al público con algunos movimientos de baile.

"Es una sensación increíble", dijo en la pista Tiafoe, que llegó a la semifinal del Abierto de Estados Unidos. "John McEnroe lanzó un montón de insultos diciendo que no podemos perder de nuevo. Felix ha ganado hoy a Novak y lo hemos hecho todos juntos, no he sido sólo yo".

McEnroe estaba claramente exultante por poner fin a una larga espera para saborear la victoria y conseguir una sobre su viejo rival Björn Borg, que era el capitán de un equipo europeo que era el gran favorito.

"Nadie gana al Equipo Resto del Mundo cinco veces seguidas", dijo el estadounidense. "Felix dio un gran paso adelante.

"Frances está en su mejor momento, lo vimos en el Abierto de Estados Unidos. "Este es un evento de equipo increíble y estoy amando cada segundo de él". (Reporte de Martyn Herman, Editado en Español por Ricardo Figueroa)