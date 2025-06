Tiafoe y Paul llevan a dos hombres de EEUU a cuartos de final en Francia por primera vez desde 1996

PARÍS (AP) — Antes de que Frances Tiafoe jugara un punto en este Abierto de Francia, no estaba particularmente entusiasmado con su superficie, ni con sus posibilidades en el torneo.

"Último torneo en arcilla, lo cual me emociona mucho", dijo Tiafoe en la víspera del torneo de Grand Slam en Roland-Garros. "Y luego llegamos a lo real, el césped y las canchas duras de verano, donde el tenis realmente importa".

Podría tener un punto de vista diferente ahora.

Tiafoe, sembrado número 15, avanzó a los cuartos de final en el Abierto de Francia por primera vez con una victoria de 6-3, 6-4, 7-6 (4) sobre Daniel Altmaier de Alemania el domingo por la noche, uniéndose al sembrado número 12 Tommy Paul para colocar a un par de hombres estadounidenses entre los ocho mejores del segundo Grand Slam de la temporada.

Es la primera vez que Estados Unidos coloca a más de un hombre en los cuartos de final en París desde 1996, cuando Jim Courier y Pete Sampras lo hicieron juntos. Ninguno había llegado tan lejos en ningún año desde Andre Agassi en 2003.

¿La clave para Tiafoe?

"Jugar tenis de cancha dura en una cancha de arcilla", dijo.

Y Tiafoe, quien celebró su victoria gritando dos veces una frase que no se puede citar completamente aquí pero que incluía las palabras "vamos" y "adelante", lo ha hecho sin perder un set.

Todo un cambio para un tipo cuyo tenis de golpes fuertes sufría mucho en la lenta arcilla roja. Comenzó su carrera en el Abierto de Francia con un récord de 0-6 antes de obtener su primera victoria en 2022 y una más el año pasado.

"En arcilla, me vuelvo un poco más pasivo que en otras superficies, porque la cancha no me ayuda a jugar tan rápido como me gustaría", dijo Tiafoe, dos veces semifinalista en las canchas duras del Abierto de Estados Unidos, donde los tiros rápidos son recompensados y las multitudes ruidosas y las luces brillantes tienden a sacar lo mejor de él. "La paciencia es algo con lo que lucho".

Míralo ahora, sin embargo.

"En general, soy un gran creyente de que todo puede cambiar en una semana. Cuando estoy contra las cuerdas, parece que empiezo a producir mi mejor tenis, porque tengo que hacerlo si quiero seguir viviendo la vida que quiero vivir", comentó cuando se reunió con los periodistas hace poco más de una semana, con un toque de su habitual sentido del humor.

"Si estoy listo para jugar, no solo voy a llegar a la tercera ronda, puedo ir por más. Siento genuinamente que puedo vencer a cualquiera en un día específico", agregó Tiafoe, un joven de 27 años de Maryland.

Quiere más, también, naturalmente.

"Los cuartos de final no son el fin de todo", aseguró.

El próximo enfrentamiento es el martes contra el número ocho Lorenzo Musetti de Italia, quien derrotó al número diez Holger Rune de Dinamarca 7-5, 3-6, 6-3, 6-2.

El año pasado, Musetti ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París celebrados en Roland-Garros y alcanzó su primera semifinal de Grand Slam en Wimbledon. Cuatro mujeres estadounidenses juegan en la cuarta ronda el lunes: la número dos Coco Gauff, la número tres Jessica Pegula y la número siete Madison Keys contra Hailey Baptiste en un encuentro completamente estadounidense. Paul, semifinalista en el Abierto de Australia en 2023, nunca estuvo realmente en problemas el domingo durante su victoria de 6-3, 6-3, 6-3 contra el sembrado número 25 Alexei Popyrin de Australia en menos de dos horas. Paul es un joven de 28 años que creció en Carolina del Norte y ahora se enfrenta al número dos Carlos Alcaraz de España, el campeón defensor que superó al número 13 Ben Shelton de Estados Unidos 7-6 (8), 6-3, 4-6, 6-4. "Obviamente", dijo Paul sobre Alcaraz, "el tipo puede jugar un tenis increíble aquí". ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.