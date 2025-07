Tian Riba reconstruye con Aznar y Trillo el caso 'Perejil' y avisa de que un conflicto similar se podría repetir hoy

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El periodista Tian Riba reconstruye, con testimonios del expresidente del gobierno José María Aznar o el exministro de Defensa Federico Trillo, el caso 'Perejil. La guerra que no fue', una miniserie documental de tres episodios dedicada al conflicto diplomático y militar entre España y Marruecos a cuenta de la soberanía del islote de Perejil en julio de 2002. "Vivimos de espaldas a Marruecos porque aún tenemos un prejuicio sobre ellos. Marruecos es un país que no conocemos y eso es un error. En cambio ellos nos conocen mucho. Si los conociésemos, nos entenderíamos mucho mejor y todo iría mejor. Es un país con unas potencialidades enormes", ha asegurado Riba en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno este jueves de 'Perejil', el nuevo proyecto de Movistar+ y El Terrat (The Mediapro Studio). El periodista cree que se podría repetir un conflicto similar en la actualidad porque "el asunto no está resuelto todavía" y apunta a que Ceuta, Melilla y los peñones "son una reivindicación que no va a dejar nunca de estar sobre la mesa". Sin embargo, matiza que habría que tener en cuenta que la reacción de España podría ser diferente a la de entonces. "La teoría de Aznar era que había que parar los pies a Marruecos cuanto antes porque si no lo siguiente sería Ceuta y Melilla. Esto ya depende del Gobierno de turno de España, pero son cosas que no están cerradas, eso es evidente", remarca. En este sentido, afirma que "los entendidos" aseguran que España tiene unos "hipotéticos planes de contingencia para Marruecos muy bien preparados y muy desarrollados". "Es verdad que Marruecos es socio de Estados Unidos, igual que España, pero efectivamente España forma parte de la OTAN y Marruecos no", insiste. "Hemos intentado poner el acento justamente en la parte geopolítica y en la parte de la seriedad de lo que podía haber pasado. Hemos intentado profundizar en las relaciones entre España, Marruecos, Francia, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea", explica. Al respecto, recuerda que el despliegue español sobre Perejil fue "muy bestia" y añade que las consecuencias podrían haber sido graves si hubiese salido la operación mal. "Un marroquí que se pone nervioso o un soldado español que se pone nervioso y hay un disparo y un muerto y Aznar hubiese dimitido. Y eso también hubiese cambiado la historia de España", recalca. Además, insiste en que España se temía que hubiera una escalada por parte de Marruecos, lo que hubiera generado "un conflicto militar importante". El documental recoge testimonios clave del conflicto y autoridades políticas españolas, además de los ya mencionados Aznar o Trillo también aparece el exministro Miguel Ángel Moratinos o cargos del CNI o el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, ha sido "absolutamente imposible" contar con la versión oficial de Marruecos. "En Marruecos todavía hay resquemor por ese asunto, ya que se consideró una humillación. Además ahora estamos en un contexto diferente en el que las relaciones sí son buenas y la diplomacia marroquí eso lo tiene en cuenta. Pero hay alguna versión muy próxima al oficialismo marroquí, que eso nos ayuda a dar el punto de vista de ellos sobre lo que sucedió", afirma Riba. El periodista reconoce que el proyecto le ha servido para conocer la importancia que tiene la política internacional, el territorio y la soberanía de los estados, un tema actual por la guerra entre Rusia y Ucrania, como él mismo destaca. Además, recuerda que rodaron el islote Perejil desde la orilla marroquí porque "no se puede pisar". "El acuerdo al que llegaron España y Marruecos es que eso tiene que estar deshabitado, no se puede pisar entonces era absolutamente imposible rodar en Perejil. Se buscaron localizaciones que recordaran a la isla y eso sí, las recreaciones que hemos hecho están basadas en los testimonios de los militares tanto de la parte española como de la parte también marroquí", ha comentado. Tian Riba considera que el recuerdo general que tiene la sociedad del conflicto es "anecdótico" y en ocasiones la efeméride se toma a "cachondeo", pero advierte de que tirando del hilo "se puede ver la magnitud de lo que sucedió y lo que podía haber sucedido". "Perejil es una isla muy pequeña, pero con una historia que tiene mucho de geopolítica", sentencia. REARME EUROPEO El estreno de la serie coincide en el tiempo con el rearme europeo, lo que ayuda a entender cómo funciona la política internacional, a juicio de su director. "Le viene bastante bien el contexto internacional porque en el documental aparece el papel de la OTAN y la mediación que hace Estados Unidos en los conflictos y en el caso Perejil hubo una mediación de Estados Unidos en el conflicto", defiende Tian Riba. Por último, el periodista asegura que las relaciones entre España y Marruecos "siempre" son complicadas, como demuestra que Marruecos "siga levantando la mano" de vez en cuando. "Cada vez que España hace alguna reivindicación o llega a un acuerdo sobre Gibraltar, los marroquíes levantan la mano diciendo 'bueno y qué hay de Ceuta y Melilla'", indica. Asimismo, afirma que cuando Marruecos quiere presionar a España "abre la llave de la inmigración y consigue cosas". "Yo no sé si es una causa-efecto, pero en 2021 hubo el salto de la valla de Melilla y Pedro Sánchez dio un paso más en la dirección que le interesa a Marruecos, en el tema del Sahara. Hay una serie de conflictos que no están resueltos y que, por lo tanto, son de actualidad siempre", concluye.

