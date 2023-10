Con la arquera Christiane Endler como ícono, la anfitriona Chile enfrentará este domingo a Paraguay en la apertura del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago-2023.

Una de las grandes estrellas entre los más de 600 deportistas que integran la delegación local en estos Panamericanos, Edler se incorporó sobre la hora al equipo entrenado por Luis Mena, liberada por el Olympique de Lyon, en el que ganó la Liga de Campeones de Europa en la temporada 2021-2022.

"Feliz de estar de vuelta con el equipo. Siempre es un orgullo y un placer estar presente en la selección", comentó la guardameta de 32 años en declaraciones divulgadas el viernes por canales oficiales de La Roja, con vistas al arranque en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

"Pudimos conseguir el permiso para Tiane", celebró Mena.

Ganadora del premio The Best como mejor portera en 2021 y considerada la mejor del mundo en su posición por la IFFHS en 2021 y 2022, Endler estuvo en duda porque los torneos de fútbol panamericano no coinciden con fechas FIFA, aunque su imagen nunca dejó de ser constante protagonista en carteles promocionales de Santiago-2023.

Chile jugará en el Grupo A, en el que este domingo también chocan México y Jamaica en Valparaíso.

México, dirigido por Pedro López, apostó por un núcleo de jugadoras de la liga local, aunque con dos piezas del Houston Dash -la sección femenina del Houston Dynamo-, la delantera Diana Ordoñez y la centrocampista María Sánchez.

Igualmente entrará en acción en la jornada dominical el Grupo B del torneo, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, con los compromisos Estados Unidos-Boliva y Costa Rica-Argentina.

Estados Unidos se presenta con un plantel Sub-19, pues la entrenadora Carrie Kveton plantea esta competición como preparación hacia el Mundial Sub-20 femenino del próximo año.

Su primer contrincante, Bolivia, entró al cuadro por invitación en el último momento, pues Venezuela, que tenía el cupo, renunció a participar.

Argentina, tal como Chile, tiene a un símbolo en el arco: Vanina Correa.

Varias de las futbolistas albicelestes convocadas estuvieron en el pasado Mundial femenino, entre ellas la propia Correa, Julieta Cruz, Eliana Stabile y Romina Núñez.

No está entre las ocho selecciones participantes en el fútbol femenino de Santiago-2023 la campeona panamericana de Lima-2019, Colombia.

Su rival en la final fue justamente Argentina, que perdió en tanda de penales tras un empate 1-1. Correa estaba en el arco.

Erc/ma