SANTIAGO, 22 mar (Reuters) -

La minera china Tianqi Lithium instó el viernes a la chilena SQM, donde es una importante accionista, a realizar una votación de la junta que incluya a todos los inversores sobre un futuro acuerdo de litio que se está negociando con la cuprífera estatal Codelco, al tiempo que pidió mayor claridad en las negociaciones.

Tianqi es una accionista desde el 2018 que posee alrededor del 20% de SQM. La minera chilena está ultimando los detalles de la formación de una empresa conjunta con Codelco como parte de una orden gubernamental que busca impulsar el control del Estado chileno sobre la industria del litio.

"Resulta indispensable que el acuerdo que se alcance entre SQM y Codelco, sea aprobado por la junta de accionistas como condición ineludible para garantizar la mayor transparencia y participación de todos los accionistas", dijo Tianqi el viernes en un comunicado.

Tras una junta de accionistas extraordinaria celebrada el jueves por SQM, Tianqi dijo que consideraba que la información entregada hasta el momento sobre las negociaciones en curso con Codelco "es escasa e insuficiente".

"Aún existe una cantidad considerable de aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados", dijo Tianqi en un comunicado, señalando que la operación afecta a toda la empresa chilena y no solo a su filial centrada en litio.

"Sobre los aspectos que parecen sí estar resueltos, la información entregada por la administración designada por el grupo controlador, resultó, en nuestra opinión, aún escasa e insuficiente", añadió.

Tianqi pidió a los accionistas que voten sobre el acuerdo final para garantizar transparencia y plena participación. SQM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Codelco y SQM debían anunciar los términos finales de su acuerdo, informado preliminarmente a fines de diciembre pasado, antes del 31 de marzo, pero el miércoles extendieron ese plazo hasta fines de mayo en vista de "la complejidad de las negociaciones", según indicó SQM el jueves.

Las dos partes anunciaron el año pasado la creación de una asociación público-privada para extraer el litio en el codiciado Salar de Atacama, en el norte de Chile, en un convenio que busca dar al país sudamericano estabilidad en el escenario global de la transición energética.

Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, fue designado por el Gobierno chileno para liderar la estrategia destinada a aumentar el control estatal en la producción de litio, un mineral clave en la fabricación de baterías de autos eléctricos.

La asociación con SQM se estructurará a través de una sociedad común con una participación mayoritaria del Estado chileno, de un 50% más una acción.

El contrato de SQM con la agencia estatal de fomento Corfo para explotar el litio del Salar de Atacama expiraba en 2030. SQM es una de las dos únicas productoras de litio en el país sudamericano -junto a la estadounidense Albemarle- y el cercano vencimiento de su contrato de arriendo de pertenencias estatales la convirtió en la prioridad de las negociaciones con Codelco. (Reporte de Daina Beth Solomon, escrito por Marion Giraldo y Natalia Ramos)