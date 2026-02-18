Tiberi gana en Emiratos Árabes y sucede en el liderato a Evenepoel
El italiano Antonio Tiberi ganó este miércoles la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos en la cima de Jebel Mobrah y se enfundó el maillot rojo de líder en detrimento del belga Remco Evenepoel, que cedió dos minutos.
En la cima de la ascensión de 15 kilómetros al 8,1% de pendiente media, el escalador del Bahrain-Victorious aventajó en 15 segundos al mexicano Isaac Del Toro y en medio minuto al belga Lennert Van Eetvelt.
El jueves, la cuarta etapa, de 182 km en torno a Fujairah, estará exenta de dificultades y será favorable a los esprínteres.
El UAE Tour termina el domingo con una nueva etapa de montaña con llegada en alto a Jebel Hafeet.