Tiburón ángel: raro avistamiento en Gales

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Cámaras submarinas del WTSWW (Wildlife Trust of South & West Wales) han filmado un tiburón ángel, una de las especies de tiburón más raras del mundo, en la bahía de Cardigan, en la costa de Gales. Estos tiburones se encuentran en Peligro Crítico de Extinción, sufriendo descensos significativos debido a la pesca y la degradación del hábitat. Viven en el fondo marino, donde se camuflan bien para emboscar peces planos, crustáceos y moluscos. Sin embargo, su estilo de vida en el fondo marino los hace vulnerables a quedar atrapados en las redes de arrastre, lo que, sumado a su lenta tasa de reproducción, los coloca en alto riesgo de extinción. CUERPO APLANADO Se caracterizan por tener un cuerpo aplanado dorsoventralmente y unas aletas pectorales anchas no fusionadas con la cabeza. Mientras que las hendiduras branquiales están en la zona lateral, la boca está en posición terminal con hileras de 18-24 dientes. Carece de aleta anal, pero tiene dos aletas dorsales y una aleta caudal con el lóbulo ventral más largo que el lóbulo superior. Es un tiburón demersal en fondos blandos pudiendo habitar en toda la plataforma continental, desde los puntos más someros hasta los 500 metros de profundidad. Aun así, suelen frecuentar los 10 y 15 m de profundidad en determinados momentos. S. squatina es un tiburón de tamaño moderado con una longitud media de 150-200 cm, llegando a un máximo de 250 cm y un peso de 80 kg. La doctora Sarah Perry, Gerente de Conservación e Investigación Marina de WTSWW, comentó en un comunicado: "Nos emocionó mucho grabar un angelote (como también se le conoce) en la bahía de Cardigan, un encuentro inusual y emocionante. Antes del inicio de este proyecto, no se habían grabado angelotes en la bahía de Cardigan desde 2021. Estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de proteger estos frágiles hábitats de actividades dañinas como la pesca", según añadió.

LA NACION Pesca

servicio-de-noticias