Ticketmaster se compromete a fijar precios más claros tras las quejas por la gira de Oasis

LONDRES, 25 sep (Reuters) -

El regulador británico de la competencia ha conseguido que Ticketmaster se comprometa a garantizar que los clientes estén plenamente informados de los precios, tras las quejas recibidas por la venta de entradas para la gira de la banda británica Oasis en verano, según informó el jueves el organismo de control.

Miles de seguidores esperaron durante horas en internet para conseguir entradas para los conciertos de Oasis, solo para descubrir que los precios se habían disparado cuando llegaron al principio de la cola.

“Los cambios que hemos conseguido ofrecerán a los fans más información sobre los precios y descripciones claras de lo que obtienen exactamente por su dinero”, dijo Sarah Cardell, directora ejecutiva de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

“Si Ticketmaster no cumple estos cambios, no dudaremos en tomar nuevas medidas”. Los compromisos de Ticketmaster, propiedad de Live Nation, se ofrecieron voluntariamente y sin ningún reconocimiento de infracción o responsabilidad, dijo la CMA.

Dijo que no había encontrado ninguna prueba de que durante la venta de entradas de Oasis Ticketmaster utilizara precios algorítmicos, precios ajustados en tiempo real de acuerdo con las condiciones cambiantes como la alta demanda, a pesar de lo que muchos seguidores creían.

Ticketmaster acogió con satisfacción la confirmación de la CMA de que no hubo precios dinámicos, ni prácticas desleales, ni infracción de la legislación en materia de consumo.

“Para mejorar aún más la experiencia del cliente, nos hemos comprometido voluntariamente a ofrecer una comunicación más clara sobre los precios de las entradas en las colas”, dijo la empresa en un comunicado.

“Esto se basa en nuestra reventa limitada, la fuerte protección de los 'bots' y la clara visualización de los precios, y animamos a la CMA a que exija a todo el sector que cumpla estas mismas normas”. (Información de Muvija M; edición de Paul Sandle; edición en español de María Bayarri Cárdenas)