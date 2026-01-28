Tielemans será baja dos meses, Aston Villa cerca de fichar a Douglas Luiz

El mediocampista belga del Aston Villa Youri Tielemans sufrió una lesión en un tobillo que lo alejará "de ocho a diez semanas" de los terrenos de juego, indicó el miércoles el entrenador del club inglés, Unai Emery.

Como reemplazo, el técnico español reveló que el club está pensando en el internacional brasileño Douglas Luiz, actual jugador del Nottingham Forest inglés.

Emery se enfrenta a una cascada de lesiones en el centro del campo que fragiliza las esperanzas de los Villanos de luchar por el primer título nacional desde 1981, a pesar de tener al líder Arsenal a apenas cuatro puntos después de 23 jornadas.

Antes de la lesión de Tielemans, Boubacar Kamara y John McGinn se lesionaron en una rodilla este enero.

Tielemans se dañó el domingo en un duelo con Lewis Miley, durante la victoria 2-0 en Newcastle.

"No creo que Kamara vuelva a jugar esta temporada. McGinn es baja entre 6 y 8 semanas, más o menos, y Tielemans es baja entre 8 y 10 semanas", enumeró Emery, en la víspera de recibir al Salzburgo austríaco en la Europa League.

"Vamos a ver ahora cómo gestionar el centro del campo en los próximos partidos", apuntó.

Emery reveló que el club está "cerca" de incorporar a Douglas Luiz, que ya vistió los colores del Aston Villa (2019-2024) durante 200 partidos, antes de irse a la Juventus en 2024.

El volante brasileño, de 27 años, pasó la primera parte de esta temporada como cedido en el Nottingham Forest y está preparado para volver a Villa Park.