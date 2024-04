Tiempo récord de Jepchirchir y primer gran título para Mutiso en el maratón de Londres

La keniana Peres Jepchirchir, vigente campeona olímpica, estableció un nuevo récord para una carrera exclusivamente femenina el domingo en el maratón de Londres, donde su compatriota Alexander Mutiso, sucesor del fallecido Kelvin Kiptum, logró su primer gran título.

Este doblete keniano llega dos meses después del accidente de coche en el que Kiptum, atleta más rápido de la historia en la disciplina, falleció a los 24 años junto a su entrenador.

Su rostro apareció en blanco y negro en pantallas gigantes, y los participantes aplaudieron durante 30 segundos en su honor antes de la salida, que tuvo lugar bajo el sol, aunque las nubes y el viento constante no tardaron en llegar.

En esas condiciones no demasiado óptimas, Peres Jepchirchir escribió una página en la historia del maratón con un tiempo de dos horas, dieciséis minutos y dieciséis segundos, un nuevo récord del mundo para una carrera exclusivamente femenina.

La atleta de 30 años borró así la marca establecida en 2017 por su compatriota Mary Keitany (2h17:01), también en la capital británica.

El domingo, un acelerón en los últimos metros le sirvió para imponerse a la etíope Tigst Assefa, quien se convirtió en 2023 en la corredora más rápida del mundo en Berlín.

En su primera participación en el maratón de Londres, Assefa terminó en la segunda posición, a siete segundos de la vencedora (2h16:23), justo por delante de la keniana Joyciline Jepkosgei (2h16:24), vencedora en 2021.

- "No esperaba batirlo yo"

Este año, el maratón de Londres presentaba una competencia elevada, con tres de las cuatro corredoras más rápidas del mundo en la salida. Tan solo faltó la neerlandesa Sifan Hassan, vencedora de la edición 2023.

"Imaginaba que el récord del mundo (de Keitany) sería batido, pero no me esperaba que fuera yo", sonrió Peres Jepchirchir a las cámaras de la BBC. "Las chicas fueron muy fuertes, he trabajado todavía más duro", dijo la campeona olímpica, clasificada para defender su título en París.

En la categoría masculina, Alexander Mutiso tomó el relevo de Kiptum, autor de un tiempo inédito hace un año en Londres (2h01:25), y terminó el domingo en dos horas, cuatro minutos y un segundo.

Segundo en Valencia (España) en diciembre, el atleta de 27 años se despegó en los últimos kilómetros para cruzar la línea de meta por delante del experimentado etíope Kenenisa Bekele (2h04:15), de 41 años.

El británico Emile Cairess completó el podio y obtuvo de paso su boleto para los Juegos Olímpicos de París.

En la carrera en silla de ruedas, la victoria fue para el suizo Marcel Hug, su cuarta consecutiva y quinta en total. El atleta de 38 años se impuso al estadounidense Daniel Romanchuk y al británico David Weir.

Jta/dam/eg