Tien sucede a Fonseca como campeón del Masters ATP NextGen

El estadounidense Learner Tien, 28º jugador mundial y gran favorito, se coronó campeón de las NextGen ATP Finals este domingo en Yedá, Arabia Saudita, y sucede en el palmarés de este torneo Masters para tenistas menores de 20 años al brasileño João Fonseca.

Tien, de 20 años, ganó en la final al belga Alexander Blockx (116º del ranking ATP) por 4-3 (7/4), 4-2 y 4-1.

El tenista californiano, que este año jugó su primera final ATP en Pekín antes de lograr en Metz, Francia, su primer título en el circuito principal, ha sido una de las revelaciones del tenis masculino en 2025, un año que había iniciado en el puesto 120 del escalafón mundial.

Tien se saca además la espina del año pasado en el Masters NextGen, ya que entonces perdió la final ante Fonseca, otro de los jóvenes más prometedores del momento.

Blockx había llegado a la final tras ganar sus cuatro partidos esta semana, mientras que Tien había perdido uno.

La ATP aprovecha también esta competición para probar nuevas reglas, como la de sets decididos al llegar a cuatro juegos ganados y no a seis o un menor tiempo de recuperación entre el primer y el segundo servicio.

Tien está entrenado por el estadounidense Michael Chang, exnúmero dos mundial, y añade su nombre a una prestigiosa lista de campeones de esta competición creada en 2017 y en la que figuran, entre otros, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, actualmente números uno y dos del mundo.