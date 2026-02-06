Tienda musulmana de segunda mano en NY combina moda modesta, fe y sostenibilidad

NUEVA YORK (AP) — Kadjahtou Balde tiene dificultades para desprenderse de algunas de las joyas antiguas que llegan a su tienda de segunda mano en Harlem: una falda de seda adornada con bordados tradicionales palestinos, un suéter de lana rosa y un saco decorado en perfectas condiciones.

"Observa el nivel de detalle en esta abaya", dijo mientras desplegaba un vestido negro cosido a mano con diseños geométricos color turquesa, un tipo de prenda que a menudo usan las mujeres musulmanas. "Es tan hermosa que desearía poder quedármela".

Desde hace tiempo, Balde ha sido una entusiasta de las tiendas de segunda mano y de la moda sostenible. Pero incluso en una ciudad con abundantes tiendas de cosas antiguas y de segunda mano, no siempre podía encontrar prendas que se ajustaran a sus necesidades como mujer musulmana que se viste de manera discreta y a la moda. Así que cuando su padre le pidió ayuda para renovar su tienda de regalos en Harlem el año pasado, Balde supo que una tienda de segunda mano que celebrara la moda modesta podría convertirse en un espacio muy necesario.

"Mi papá me dijo que estaba cansado", expresó Balde. "Decidí que quería ayudarlo, pero quería hacerlo de una manera que se alineara con mis valores: el islam y la sostenibilidad".

En mayo pasado, la tienda abrió con el nombre de Modify Thrift en el bulevar Malcolm X. Ofrece piezas modestas únicas, y también se ha convertido en un espacio comunitario moldeado por la sostenibilidad y la hermandad musulmana.

El enfoque del mundo secular en la ropa de las mujeres musulmanas, particularmente los velos, ha derivado en políticas discriminatorias en Europa y debates sobre los derechos de las mujeres y la islamofobia en Estados Unidos en los últimos años. Balde dijo que la mezcla de ropa urbana y cultural de su tienda de segunda mano desmiente los estereotipos sobre las mujeres musulmanas de que son oprimidas o tienen estilos aburridos.

"Las mujeres musulmanas son algunas de las personas más a la moda que existen", afirmó.

Y en un Nueva York posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde aquellos que son visiblemente musulmanes pueden temer sufrir crímenes de odio, Balde dijo que algunas mujeres que usan hiyabs han aprendido a usar la moda como una forma de integrarse. Ella espera que su tienda pueda alentarlas a renovar su forma de vestir de una manera que esté alineada con sus niveles de discreción.

"¿Cómo rompemos esa barrera y hacemos que sea divertido, que esté de moda ser una mujer musulmana... saber cómo combinar prendas, cómo estilizar, cómo vestirse de una manera que represente tus valores con el mayor estilo posible?", apuntó Balde.

La industria internacional de la moda modesta ha crecido en los últimos años, ofreciéndoles a las mujeres musulmanas más opciones de ropa discreta que nunca. Sin embargo, Balde señaló que gran parte del crecimiento ha sido impulsado por marcas de moda rápida que dependen de prácticas de producción poco éticas.

Para ella, dirigir una tienda que extiende el ciclo de vida de la ropa no es sólo una elección comercial, sino una forma de culto. Dice que es una expresión de su compromiso con el mandato islámico de ser un administrador de la Tierra.

"Como musulmana, sé con certeza que no puedo ser una musulmana que sólo consuma moda rápida", señaló Balde, quien también encabeza la primera organización de justicia ambiental musulmana de la ciudad, llamada Faithfully Sustainable. "Tenemos que ser personas que cuidan del planeta y de nuestro prójimo".

Para Hafeezat Bishi, una residente de Manhattan de 25 años que está en proceso de renovar su estilo personal con un guardarropa de materiales de alta calidad, comprar en tiendas de segunda mano le ayuda a resistirse a la cultura de sobreconsumo que, según ella, es promovida por algunas marcas de moda modesta de propiedad musulmana.

"Ir a Modify realmente me ayuda a recentrar mi propósito", expresó Bishi. "Alimenta mi fe basada en la justicia, y a fin de cuentas, siento que estoy haciendo algo no sólo por mí misma, sino por el bien mayor de la comunidad y la Tierra".

Otros, como Ella Smith, residente de Harlem, se sienten atraídos por las tiendas de segunda mano por razones más prácticas, tales como el aumento de los costos y las limitadas opciones asequibles.

"(Quiero) ver si (puedo) encontrar algo que nadie más tenga... conseguir una gran ganga, buena, por unos pocos dólares", señaló.

La mayoría de los estantes de Modify Thrift están llenos de donaciones de la comunidad local, pero también obtiene inventario a través de artículos comprados y a consignación. Un viernes de enero por la tarde, la subdirectora de operaciones Nabiha Alí revisaba grandes bolsas de donaciones, inspeccionando las piezas en busca de materiales de calidad, como lana y algodón, antes de ponerles precio.

Alí dijo que a menudo los clientes le preguntan qué es lo que hace que una pieza sea discreta. Ella explica que puede referirse a estilos más holgados que cubren las extremidades y el escote, aunque ella recomienda una gama de prendas que, por sí solas, pueden no cubrir, pero que al combinarlas y estilizarlas, pueden resultar discretas.

"Trabajar en Modify me ha enseñado que no hay dos mujeres musulmanas que se vean iguales", observó Alí. "Es realmente personal e individual, y cada una está en un punto diferente de su recorrido".

Entrar en contacto con los vecinos es central en el punto de vista de Balde. Desde hace mucho tiempo Harlem ha sido una capital cultural y de moda, moldeada por décadas de creatividad afroestadounidense.

"Harlem tiene una multitud increíble de personas que simplemente tienen el estilo más increíble", apuntó, y agregó que los habitantes del barrio se visten a la moda los domingos para ir a la iglesia.

Antes de comenzar las renovaciones en la tienda el año pasado, dijo que se presentó a las personas en el vecindario y las conoció. Fue un enfoque que aprendió de su padre, quien comenzó a desarrollar relaciones en Harlem en 2001, primero como vendedor ambulante y luego como dueño de una tienda.

Posteriormente, apenas tres meses después de dar a luz, Balde se puso a trabajar en construir su tienda soñada junto con su padre. Documentó su proceso a través de vlogs en Instagram, que rápidamente ganaron popularidad. Y entre sus proyectos de bricolaje, padre e hija compartieron todas sus comidas juntos por primera vez.

"Simplemente estaba disfrutando momentos que nunca tuve de niña porque él siempre estaba trabajando", señaló. "Él hizo el trabajo duro para que realmente pudiéramos vivir nuestros sueños".

Modify Thrift tiene el objetivo de honrar el trabajo de su padre en un vecindario que él ha llamado hogar durante décadas, incluso cuando Balde dijo que la gentrificación continúa expulsando a las pequeñas empresas que llevan mucho tiempo asentadas.

Balde indicó que, en los próximos años, espera expandir Modify y abrir tiendas modestas de segunda mano, operadas por inmigrantes, en cada distrito de Nueva York.

"Creo que los negocios deberían existir como una forma de beneficiar a una comunidad, y no sólo para lucrar con la comunidad", enfatizó.

