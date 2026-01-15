Tiendas Juan Valdez aclara versión sobre China

“Las operaciones de cafeterías y tiendas físicas de Juan Valdez en China se encuentran actualmente en fase de definición”, precisó Procafecol.

La aclaración surgió luego que el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, deslizara la idea en redes sociales de la apertura de la primera tienda Juan Valdez en su país.

“¡Vamos, a conquistar el mercado chino! Primera tienda de Juan Valdez en Shanghái”, escribió el diplomático en X.

Procafecol señaló que por ahora lo que se ha desarrollado en China es una comercialización a través de canales digitales y de e-commerce de café con el sello de Juan Valdez.

La compañía, filial de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), precisó que se sigue evaluando la “expansión en China y en otros países de Asia”, tanto sus cafeterías como “otros segmentos de negocio”, de manera que se comunicara al país el momento en que se concreten esa determinación. (ANSA).