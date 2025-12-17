"Tiene nivel para entrenar en Europa": Luis Enrique elogia a Filipe Luís

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogió este miércoles a su par del Flamengo, Filipe Luis, y consideró que "tiene el nivel" para dar el salto a Europa como director técnico.

Luis Enrique, de 55 años, aplaudió el trabajo de Filipe Luís, de 40, tras la victoria 2-1 del PSG en los penaltis sobre el equipo de Rio de Janeiro, en la final de la Copa Intercontinental 2025. El partido acabó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.

"Claro que tiene nivel para entrenar en Europa y en cualquier equipo del mundo", expresó el español al ser consultado sobre el futuro de su colega brasileño en rueda de prensa en el estadio Ahmad bin Ali, en Al-Rayyan, Catar.

"Es todavía muy joven y acaba de empezar su carrera como entrenador, pero seguro que sus equipos van a seguir jugando muy bien", añadió. "Se ve que (el Flamengo) no solo es un equipo que gana, sino que juega muy bien al fútbol", siguió.

A la vez, Luis Enrique festejó "un año irrepetible" para el PSG, con los títulos de la Supercopa, la Liga y la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y, ahora, la Intercontinental.

"Pasas a ser un equipo siempre referente y un equipo al que todos quieren ganar. Creo que este año 2025 es un año irrepetible para el Paris Saint-Germain, un año inolvidable", destacó.

"Hemos mostrado una identidad, un deseo de hacer buen fútbol, de que los aficionados disfruten y de ganar trofeos", manifestó el técnico español.

Exjugador de equipos importantes en el fútbol europeo como Atlético de Madrid, donde coincidió con el argentino Diego Simeone, o Chelsea, Filipe Luís ha tenido numerosos éxitos desde que asumió el mando del Flamengo el año pasado tras dirigir en los filiales Sub-17 y Sub-20.

Y coronó 2025 con los títulos de la liga brasileña y de la Copa Libertadores.

"Mi cabeza estaba volcada en este partido (...). Aún no es el momento, pero no depende solo de mi", comentó ante una pregunta sobre su continuidad en el Fla cuando su cotización está en alza.

"Estoy muy triste por perder, pero al mismo tiempo estoy muy orgulloso de mis jugadores", indicó el exlateral izquierdo.

"El equipo luchó cada pelota, cada centímetro, cada espacio en el campo, ante un rival simplemente maravilloso", apuntó.