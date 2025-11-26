¿Tiene un talón de Aquiles el dominio brasileño en la Copa Libertadores?

Un club de Brasil ganará la Copa Libertadores por séptimo año consecutivo, con Palmeiras y Flamengo en la final del sábado en Lima. El país de Pelé impone su fortaleza económica, inalcanzable en el resto de Sudamérica, pero enfrenta una amenaza: crecientes deudas en el Brasileirão.

Los equipos brasileños rompieron récords el año pasado con ingresos conjuntos de unos US$1.900 millones, un alza de 10,2% respecto a 2023, según el informe anual de Convocados, de la firma de inversión Galapagos Capital.

"Cada vez hay menos Davides venciendo a Goliats", dice a la AFP Cristiano Caús, especialista en derecho deportivo, al subrayar como "factor decisivo" el aumento de las brechas financieras en el fútbol actual.

Ocurre igual en Europa, resalta Caús, con el dominio de cuadros como el Paris Saint-Germain en Francia.

Con sus 213 millones de habitantes como motor, Brasil tiene un PIB más de tres veces mayor que el de Argentina, país tradicionalmente dominante en el principal torneo de clubes de América.

Sin embargo, las deudas acumuladas de los equipos brasileños superaron a la vez los US$2.700 millones en 2024, según Convocados.

"Muchos operan al límite", alerta el documento.

Tras ganar el Brasileirão y la Libertadores la temporada pasada, el Botafogo atraviesa dificultades de deuda por la crisis del Olympique de Lyon en la multinacional de clubes que integra, Eagle, y escándalos por irregularidades de gestión golpean a instituciones como el Corinthians.

Navegar con lujo

"Hay clubes en Brasil con poder económico a nivel de Europa", resalta el entrenador del Fla, Filipe Luís.

"Tenemos jugadores aquí que tenían ofertas de más dinero de equipos europeos y el club consiguió alcanzarlas", agrega.

Así, el valor de mercado de los planteles de Palmeiras y Flamengo es tope en América, US$247,3 y US$227,9 millones, respectivamente, según el portal especializado Transfermarkt.

Los 12 clubes con nóminas mejor valoradas en Sudamérica son brasileños.

Captación de capital

Una ley de 2021, que permitió a los clubes brasileños ser Sociedades Anónimas (SAF), "fue un hito" al "abrir el fútbol a inversionistas", dice a la AFP Guilherme Bellintani, expresidente del Bahia, equipo que acogió ese modelo.

Palmeiras y Flamengo siguen siendo clubes tradicionales (asociaciones sin fines de lucro), pero la legislación da mayor flexibilidad para captar capital.

Y el gigantesco mercado brasileño pesa.

Los derechos de televisión del Brasileirão sobrepasan los US$600 millones, cinco veces más que los de la liga argentina.

La casa de apuestas Betano, en tanto, paga a Flamengo US$46 millones al año como patrocinador principal en su camiseta y US$6,5 millones anuales, por lo mismo, a River Plate.

"Argentina solo tiene un camino: o facilita la entrada de inversionistas o seguiremos viendo lo que pasó en el Mundial de Clubes", consideró Cáus.

Los cuatro equipos brasileños avanzaron a octavos de final en ese torneo, dos de ellos llegaron a cuartos y uno a semifinales. Los dos argentinos fueron eliminados en primera fase.

Canteras

Brasil es además el principal exportador de talento a Europa, otra variable en la ecuación.

Los clubes brasileños vendieron 3.020 futbolistas a sus pares europeos entre 2020 y 2024, según el Centro Internacional de Estudios del Deporte. Argentina es el tercer mayor exportador, aunque lejos, con 2.171.

"Vender cuatro o cinco jugadores hizo que nos estabilizáramos financieramente este año", dijo el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, citando traspasos como el de Estêvão al Chelsea.

Todo ello hace a Brasil atractivo para trasnacionales de clubes: el Botafogo pertenece a Eagle, el Bragantino a Red Bull y el Bahia al City Group del Manchester City inglés.

Esto "trae dinero de afuera" y "más importante, tecnología", destaca Bellintani, quien lideró las negociaciones del Bahia con el City.

El esquema, no obstante, tiene vulnerabilidades si el club principal de la multinacional enfrenta problemas, como demuestra la situación del Fogão.

Iceberg

Ante las alertas por deudas, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presenta este miércoles un modelo de Fair Play Financiero para fiscalizar los gastos de los clubes.

"El barco chocó con un iceberg", alega Ricardo Gluck Paul, vicepresidente de la CBF, comparando al poderoso Brasileirão con el Titanic.

El proyecto, apuesta Bellintani, "será transformador".

