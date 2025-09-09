Tienes un iPhone y no lo sabías: la función en tus contactos para hacer sonar tu móvil aunque esté en silencio

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Poner el móvil en modo silencio es una práctica habitual cuando no queremos interrupciones, ya sea en el trabajo, en clase o incluso en casa. El problema llega cuando lo perdemos o no recordamos dónde lo dejamos: en esa situación, de poco sirve pedirle a alguien con quien convivimos que nos llame para tratar de localizarlo, porque el teléfono no sonará. En este contexto, la creadora de contenidos Carol Méndez (@familialeonymas) ha compartido en TikTok un truco poco conocido pero muy práctico para quienes usan iPhone y quieren localizar el móvil incluso estando en silencio.

El método consiste en editar la ficha de un contacto de confianza y, dentro de la opción de tono de llamada, activar la casilla "excepción por emergencia". De este modo, si esa persona te llama, el teléfono sonará, aunque esté en silencio.

"EXCEPCIÓN POR EMERGENCIA"

"Lo único que tienes que hacer es irte al contacto, meterte en editar, ir al tono de llamada y poner que es excepción por emergencia. Lo activas y así, únicamente tú, va a sonar el teléfono", explica Carol en su vídeo.

Aunque ella lo plantea de forma general, lo más útil es configurar como excepción el número de la persona con la que convivas y tengas confianza -pareja, compañero de piso o familiar-, ya que será la primera que pueda ayudarte si no encuentras el móvil en casa.

Este truco funciona únicamente en dispositivos Apple, pero hay otras formas oficiales de localizar tanto iPhone como Android cuando están en silencio.

CÓMO HACERLO CON LAS HERRAMIENTAS OFICIALES: IPHONE Y ANDROID

Además de este método, tanto Google como Apple ofrecen herramientas diseñadas para estos casos. Permiten hacer sonar el teléfono incluso si está en silencio, siempre que esté encendido y conectado a internet.

LOCALIZAR UN IPHONE EN SILENCIO

Accede a icloud.com/find desde cualquier navegador o abre la app Buscar en otro dispositivo Apple. Inicia sesión con tu Apple ID y selecciona el dispositivo. Pulsa en la opción "Reproducir sonido": el iPhone emitirá una alerta sonora aunque esté silenciado.

LOCALIZAR UN MÓVIL ANDROID EN SILENCIO

Entra en google.com/android/find desde cualquier navegador o usa la app Encontrar mi dispositivo. Inicia sesión con la cuenta de Google vinculada al móvil. Selecciona el dispositivo y pulsa en "Reproducir sonido": el teléfono sonará durante cinco minutos, aunque esté en modo silencio.

OTROS CONSEJOS ÚTILES

Para que estas herramientas funcionen correctamente, es necesario que la opción de localización esté activada y el dispositivo tenga acceso a internet. En el caso de Samsung, la app SmartThings Find ofrece funciones adicionales, como la posibilidad de localizar dispositivos incluso apagados si antes se activa la búsqueda sin conexión.

Además, tanto Apple como Google también permiten ver la última ubicación conocida del dispositivo en caso de que esté apagado o sin conexión, lo que facilita su rastreo.