Tifón azota Filipinas y complica la respuesta a sismo y tormentas previas

MANILA, Filipinas (AP) — Un tifón azotó el norte de Filipinas el viernes y complicó la respuesta del país a un sismo letal que remeció una provincia del centro y a dos tormentas recientes.

Matmo tocó tierra en la localidad de Dinapigue, en la provincia de Isabela, procedente del océano Pacífico con vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros/hora (81 millas por hora) y se dirigía hacia el noroeste sobre un vasto valle agrícola y regiones montañosas, donde se evacuó a residentes de algunos pueblos propensos a inundaciones y deslaves.

Las escuelas suspendieron las clases y se prohibió que buques mercantes y pesqueros se hicieran a la mar en la trayectoria del meteoro. De acuerdo con los meteorólogos filipinos, la tormenta podría llegar al mar de China Meridional el sábado rumbo al sur de China.

El observatorio meteorológico de Hong Kong dijo que Matmo pasaría por el territorio en su trayectoria prevista hacia la isla de Hainan y la provincia de Guangdong, en el territorio continental chino, durante el fin de semana.

Matmo, conocido localmente como Paolo, es el 16to ciclón tropical que golpea Filipinas en lo que va de año. Este archipiélago del sudeste asiático recibe alrededor de 20 tifones y tormentas al año y se encuentra en una de alta actividad sísmica, el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a los desastres naturales.

No se esperaba que el tifón afecte de forma directa a la provincia de Cebú, más al sur, donde un sismo de magnitud 6,9 registrado el martes por la noche causó al menos 72 fallecidos y más de 550 heridos, en su mayoría en la ciudad de Bogo y en pueblos cercanos.

Más de 5000 casas sufrieron daños y algunos residentes acamparon en parques, zonas al aire libre y aceras a pesar de las lluvias esporádicas por temor a las réplicas.

Otra tormenta, Bualoi, se cobró la vida de al menos 37 personas y desplazó a miles más en Filipinas la semana pasada antes de golpear Vietnam, donde causó 49 fallecidos y daños económicos estimados en US$485 millones.

Y el supertifón Ragasa, que en su apogeo fue el ciclón tropical más fuerte del mundo este año, provocó varios decesos en Filipinas a su paso por el país antes de tocar tierra en el sur de China.

