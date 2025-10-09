Tifón azota islas japonesas al sur de Tokio con fuertes lluvias
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
TOKIO (AP) — Las fuertes lluvias de un tifón azotaron el jueves una cadena de islas japonesas al sur de Tokio y el gobierno instó a los residentes a estar alerta ante posibles deslaves e inundaciones.
La agencia noticiosa Kyodo reportó precipitaciones récord en zonas de la cadena de islas Izu, a 280 kilómetros al sur de la capital japonesa.
Cientos de personas se refugiaron en centros de evacuación. Un hombre murió tras ser arrastrado por las olas mientras pescaba en Oiso, en la prefectura de Kanagawa, en la isla principal japonesa de Honshu.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
LA NACION
Otras noticias de Inundaciones
Más leídas
- 1
Cómo activar el “modo Las guerreras K-pop” de WhatsApp
- 2
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 8 de octubre
- 3
“Sin acelerar, pero tampoco frenando”: en lo que va del año el mercado de la maquinaria agrícola creció un 9,3%
- 4
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura