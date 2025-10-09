Tifón azota islas japonesas al sur de Tokio con fuertes lluvias

TOKIO (AP) — Las fuertes lluvias de un tifón azotaron el jueves una cadena de islas japonesas al sur de Tokio y el gobierno instó a los residentes a estar alerta ante posibles deslaves e inundaciones.

La agencia noticiosa Kyodo reportó precipitaciones récord en zonas de la cadena de islas Izu, a 280 kilómetros al sur de la capital japonesa.

Cientos de personas se refugiaron en centros de evacuación. Un hombre murió tras ser arrastrado por las olas mientras pescaba en Oiso, en la prefectura de Kanagawa, en la isla principal japonesa de Honshu.

