Tifón deja al menos dos muertos en Filipinas, atrapa a personas en tejados e inunda autos

MANILA, Filipinas (AP) — Un tifón que se desplazaba con rapidez atravesó el centro de Filipinas el lunes después de tocar tierra durante la noche desde el Pacífico, dejando a su paso al menos dos personas muertas, inundaciones repentinas que atraparon a residentes en los tejados y autos sumergidos en dos aldeas. Decenas de miles de personas se vieron desplazadas, según las autoridades.

El tifón Kalmaegi soplaba sobre la ciudad de Bacolod en la provincia central de Negros Occidental antes del mediodía con vientos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora (87 millas por hora) y ráfagas de hasta 195 km/h (121 mph) después de tocar tierra alrededor de la medianoche en la localidad de Silago en la provincia oriental de Leyte del Sur.

Un anciano se ahogó en las crecidas en Leyte del Sur, donde también se informó de un corte de energía en toda la provincia, y otro aldeano murió tras ser golpeado por un árbol caído en la provincia central de Bohol, dijeron las autoridades en reportes iniciales sin proporcionar otros detalles.

Gwendolyn Pang, secretaria general de la Cruz Roja Filipina, dijo que un número no especificado de residentes quedaron atrapados en sus tejados por las aguas de la inundación en la localidad costera de Liloan en la provincia central de Cebú. En la ciudad de Mandaue, también en Cebú, el agua llegaba "hasta el nivel de las cabezas de las personas", dijo, agregando que varios autos estaban sumergidos en las inundaciones o flotaban en otra comunidad de Cebú.

"Hemos recibido muchas llamadas de personas pidiéndonos que las rescatemos de los tejados y de sus casas, pero es imposible", dijo Pang a The Associated Press. "Hay muchos escombros, ves autos flotando, así que tenemos que esperar a que la inundación baje."

En Eastern Samar, una de las provincias del este-centro azotadas primero por Kalmaegi la madrugada del martes, el viento feroz arrancó tejados o causó daños en unas 300 chozas mayormente rurales en la comunidad isleña de Homonhon, que es parte de la localidad de Guiuan, pero no se reportaron muertes ni heridos, dijo la alcaldesa Annaliza Gonzales Kwan.

"No hubo inundaciones en absoluto, solo viento fuerte", dijo Kwan a la AP por teléfono. "Estamos bien. Superaremos esto. Hemos pasado por mucho, y más grande que esto."

En noviembre de 2013, el tifón Haiyan, uno de los ciclones tropicales más poderosos registrados, tocó tierra en Guiuan y luego arrasó el centro de Filipinas, dejando más de 7.300 personas muertas o desaparecidas, arrasando aldeas enteras y llevando decenas de barcos tierra adentro.

Haiyan destruyó alrededor de 1.000.000 de casas y desplazó a más de 4 millones de personas en una de las regiones más pobres del país.

Kalmaegi, el vigésimo ciclón tropical en azotar Filipinas este año, se movía hacia el oeste a 25 km/h (16 mph) y se pronosticaba que comenzaría a alejarse de la sección occidental del archipiélago hacia el mar de China Meridional más tarde el martes o temprano el miércoles, dijeron los meteorólogos.

Antes de que el tifón tocara tierra, los funcionarios de respuesta a desastres dijeron que más de 150.000 personas habían evacuado a terrenos más seguros en las provincias orientales de Filipinas. Las autoridades advirtieron sobre lluvias torrenciales, vientos potencialmente destructivos y marejadas ciclónicas de hasta tres metros (casi 10 pies).

Se esperaba que el tifón, que tiene una amplia banda de viento que abarca unos 600 kilómetros (373 millas), azotara las provincias insulares centrales, incluyendo Cebú, que aún se está recuperando de un terremoto de magnitud 6,9 el 30 de septiembre que dejó al menos 79 muertos y desplazó a miles cuando las casas colapsaron o fueron severamente dañadas.

En la isla central de Negros se advirtió a la población que las fuertes lluvias podrían causar flujos de lodo volcánico en el monte Kanlaon, uno de los 24 volcanes más activos del país que ha estado emitiendo columnas de ceniza y vapor en los últimos meses, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Se prohibió a los ferrys interinsulares y a pesqueros aventurarse en mares cada vez más agitados, lo que dejó varados a más de 3.500 pasajeros y conductores de camiones de carga en casi 100 puertos, dijo la guardia costera. Al menos 186 vuelos nacionales fueron cancelados.

Filipinas recibe alrededor de 20 tifones y tormentas cada año. A menudo es golpeada por terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que la convierte en uno de los países más propensos a desastres del mundo.

