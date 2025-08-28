LA NACION

Tifón Kajiki deja cinco muertos en Tailandia

Al menos cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en el norte de Tailandia en...

Fenómeno meteorológico en las costas Estados Unidos, México y Caribe
Tifón Kajiki deja cinco muertos en Tailandia

Al menos cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en el norte de Tailandia en deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por el tifón Kajiki, informaron las autoridades este jueves, a la espera de más lluvias intensas en los próximos días.

El tifón tocó tierra en Vietnam el lunes, obligando a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares, antes de avanzar hacia Laos y el norte de Tailandia, con lluvias torrenciales.

Cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en 12 provincias del norte de Tailandia, según el Departamento de Prevención y Lucha contra Desastres.

Provincias como Nan, Chiang Rai y Mae Hong Son sufrieron inundaciones repentinas que destruyeron puentes y aislaron localidades.

Desde el domingo al menos siete personas están desaparecidas, y más de 1800 hogares y 6300 personas se vieron afectadas por el tifón, que se debilitó convirtiéndose en depresión tropical al avanzar tierra adentro.

El departamento meteorológico del país pronostica lluvias continuas hasta la próxima semana en las regiones norte, noreste y central.

Tailandia experimenta regularmente fuertes lluvias entre junio y septiembre, pero los expertos afirman que el cambio climático de origen humano intensificó los fenómenos extremos, haciendo las situaciones cada vez más impredecibles.

