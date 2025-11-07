Tifón Kalmaegi deja 5 muertos en Vietnam mientras Filipinas se alista para otra tormenta

DAK LAK, Vietnam (AP) — El tifón Kalmaegi llevó potentes vientos y lluvias torrenciales a Vietnam el viernes y causó al menos cinco muertos y daños generalizados en las provincias centrales del país, apenas unos días después de dejar decenas de fallecidos y desaparecidos en Filipinas.

A medida que el nivel del agua bajaba, comenzaban las labores de recuperación en las ciudades e industrias afectadas, con las autoridades y los residentes despejando escombros y reparando tejados para los millones de afectados en el centro de Vietnam.

Cinco personas murieron —tres en la provincia de Dak Lak y dos en Gia Lai— y otras tres permanecían desaparecidas en Quang Ngai, según la prensa estatal. Además, seis más resultaron heridas. Cincuenta y dos casas colapsaron y casi 2.600 sufrieron daños o se quedaron sin tejado, de las cuales más de 2.400 estaban en Gia Lai. Los cortes de electricidad afectaron a más de 1,6 millones de hogares.

En Filipinas, donde Kalmaegi tocó tierra a principios de esta semana, el presidente, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado de emergencia nacional el jueves mientras el país se preparaba para otra tormenta potencialmente poderosa, el tifón Fung-wong, conocido allí como Uwan.

De acuerdo con la agencia meteorológica, Fung-wong podría expandirse hasta alcanzar un diámetro estimado de 1.400 kilómetros (870 millas) antes de tocar tierra el domingo por la noche o a primera hora del lunes en la provincia de Aurora del Norte, por lo que podría afectar a la densamente poblada región capitalina de Manila.

Kalmaegi causó al menos 188 fallecidos y 135 desaparecidos en Filipinas, según la Oficina de Defensa Civil, además de desplazar a más de medio millón de personas. Casi 450.000 residentes fueron evacuados a refugios, y más de 318.000 continuaban allí el jueves.

Muchas zonas en Vietnam reportaron árboles arrancados de raíz, líneas eléctricas dañadas y edificios derrumbados mientras Kalmaegi perdía fuerza hasta convertirse en una tormenta tropical que avanzaba hacia Camboya el viernes.

Las fábricas perdieron los tejados y sus equipos resultaron dañados debido a las inundaciones en la provincia de Binh Dinh. En la golpeada Quy Nhon, los residentes se toparon con techos de metal corrugado y artículos del hogar esparcidos por las calles.

A medida que los cielos se despejaban y salía el sol el viernes por la mañana, los residentes de la provincia de Dak Lak salieron a evaluar los destrozos causados por la tormenta.

Las calles estaban llenas de ramas caídas y planchas de metal retorcidas, y el agua fangosa aún se acumulaba en zonas bajas donde el río había alcanzado una altura récord durante la noche. Los comerciantes sacaron productos empapados para secarlos al sol, mientras las familias barrían el barro de sus puertas y reparaban las tejas que faltaban.

Kalmaegi azotó Vietnam mientras la región central del país se recuperaba aún de las inundaciones causadas por unas precipitaciones récord. De acuerdo con las autoridades, más de 537.000 personas fueron evacuadas, muchas de ellas en botes, debido al aumento del nivel del agua y a la amenaza de deslaves. Las previsiones indicaban que el meteoro arrojaría hasta 60 centímetros (24 pulgadas) de lluvia en algunas zonas antes de moverse hacia Laos y el noreste de Tailandia más tarde el viernes.

Tres pescadores fueron reportados como desaparecidos el jueves después de que su embarcación fuera arrastrada por el fuerte oleaje cerca de la isla de Ly Son, frente a la provincia de Quang Ngai. Las labores de búsqueda fueron suspendidas más tarde debido al mal tiempo, reportó la prensa estatal.

Filipinas recibe alrededor de 20 tifones y tormentas cada año y es uno de los países más propensos a desastres del mundo.

Vietnam, que es azotado por alrededor de una docena de tormentas al año, ha soportado recientemente una serie implacable: al tifón Ragasa, que dejó lluvias torrenciales a finales de septiembre, le siguieron Bualoi y Matmo, que juntos dejaron más de 85 fallecidos o desaparecidos y causaron daños estimado de 1.360 millones de dólares.

Los científicos advierten que el calentamiento global está intensificando las tormentas y las lluvias en el sudeste asiático, lo que hace que las inundaciones y los tifones sean cada vez más destructivos y frecuentes.

