Tifón Kalmaegi deja 52 muertos, principalmente en provincia filipina de Cebú

MANILA, Filipinas (AP) — El tifón Kalmaegi ha dejado al menos 52 personas muertas y 13 desaparecidas en el centro de Filipinas, principalmente debido a las inundaciones generalizadas que atraparon a personas en sus techos y arrastraron decenas de autos en una provincia que recientemente sufrió daños por un terremoto, dijeron las autoridades el miércoles.

Seis personas murieron en un incidente separado cuando un helicóptero de la fuerza aérea filipina se estrelló en la provincia sureña de Agusan del Sur el martes mientras se dirigía a brindar ayuda humanitaria a las provincias golpeadas por Kalmaegi, informó el ejército sin proporcionar otros detalles, incluyendo lo que podría haber causado el accidente.

Kalmaegi fue visto por última vez temprano el miércoles sobre las aguas costeras de Linapacan en la provincia isleña occidental de Palawan, con vientos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y ráfagas de hasta 150 km/h (93 mph). Se pronostica que se alejará hacia el Mar de China Meridional más tarde el miércoles.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, y funcionarios provinciales dijeron que la mayoría de las muertes se reportaron en la provincia central de Cebú, que fue azotada por Kalmaegi el martes, provocando inundaciones repentinas y causando que un río y otros cuerpos de agua se desbordaran.

Las inundaciones resultantes inundaron comunidades residenciales, obligando a los habitantes a subir a sus techos para esperar ser rescatados, dijeron las autoridades.

La Cruz Roja Filipina recibió muchas llamadas de personas que necesitaban ser rescatadas de sus techos, afirmó su secretaria general Gwendolyn Pang el martes, añadiendo que las tareas de rescate tuvieron que esperar hasta que las inundaciones mermaran para reducir los riesgos para el personal de emergencia.

Cebú, una próspera provincia de más de 2,4 millones de personas, todavía sufre las secuelas de un terremoto de magnitud 6,9 que se registró el 30 de septiembre que dejó al menos 79 personas muertas y desplazó a miles.

Cientos de residentes del norte de Cebú que fueron desplazados por el terremoto fueron trasladados a refugios de evacuación más resistentes antes de que el tifón golpeara, dijeron funcionarios de atención a desastres.

Otras muertes por el tifón se registraron en la provincia de Leyte del Sur, donde una persona de la tercera edad se ahogó después de que el tifón tocara tierra en una de sus ciudades orientales frente al Pacífico. Otro residente murió tras ser golpeado por la caída de un árbol en la provincia central de Bohol, dijeron las autoridades.

Antes de que Kalmaegi tocara tierra, las autoridades dijeron que más de 387.000 personas habían evacuado a terrenos más seguros en las provincias orientales y centrales de Filipinas.

Las autoridades habían advertido sobre lluvias torrenciales, vientos potencialmente destructivos y marejadas ciclónicas de hasta 3 metros (casi 10 pies). Se prohibió a los transbordadores interinsulares y barcos pesqueros aventurarse en mares cada vez más agitados, dejando varados a más de 3.500 pasajeros y conductores de camiones de carga en casi 100 puertos, informó la guardia costera. Al menos 186 vuelos nacionales fueron cancelados. Filipinas es azotada por alrededor de 20 tifones y tormentas cada año. El país también es frecuentemente golpeado por terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres naturales. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.