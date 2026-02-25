Tiger Woods cerca de decidir si jugará el Masters y será capitán de la Ryder Cup

LOS ÁNGELES (AP) — Tiger Woods mantuvo a todos en vilo, un pasatiempo favorito suyo, con una sola palabra y una sonrisa autosuficiente la semana pasada en Riviera, cuando le preguntaron si disputar el Masters estaba descartado

“No”, respondió

La sonrisa indicaba que no habría nada más que añadir

No está punto de descartar competir en el Masters cuando faltan dos meses. Y, como no ha jugado en más de un año, Woods sencillamente aún no lo sabe. Pero se avecinan decisiones importantes para Woods en el próximo mes

El Masters acapara toda la atención porque una camiseta roja el domingo se ha vuelto casi tan común como una chaqueta verde en Augusta National. Pero también está ese pequeño asunto de la Ryder Cup

Woods es la principal opción —la única opción por el momento— para ser capitán de los partidos de 2027 en Irlanda, tal como lo fue para la última Ryder Cup antes de rechazarlo. Los directivos se vieron obligados a esperar más que nunca antes de anunciar a Keegan Bradley como capitán en Bethpage Black

Ahora la PGA of America le está pidiendo a Woods que decida antes del Masters si quiere el puesto. Dos personas informadas de la situación la describen más como una fecha límite flexible que como un ultimátum. Hablaron bajo condición de anonimato porque estos asuntos son privados

La capitanía de la Ryder Cup se ha convertido en un trabajo que consume mucho tiempo, y Woods da la impresión de estar más ocupado que nunca. Su función más importante es la de presidente del Comité de Competición del Futuro, mientras trabaja hacia una de las reformas más grandes y complejas del calendario del PGA Tour

“Creía que en mi mejor época pasaba muchas horas practicando. No se compara en absoluto con lo que hemos hecho en la sala de juntas", dijo Woods

Esto es lo que lo impulsa en este momento. Le encantaría estar en el Masters, donde en 2024 estableció el récord al superar el corte por 24ª vez consecutiva. En el fondo, es jugador

Woods se vio bien la semana pasada en su papel de anfitrión del torneo en el Genesis Invitational. Más de una persona notó el propósito en su paso —y lo corpulento que se veía— con solo caminar por el vestuario. Se mostró cómodo en su conferencia de prensa y en la cabina de CBS con Jim Nantz y Trevor Immelman

¿Lo bastante bien como para competir caminando 72 hoyos en Augusta? Woods también los mantuvo con la duda

Comentó que está pegando golpes completos

“No bien todos los días, pero puedo pegarlos”, señaló

El tendón de Aquiles que se rompió hace un año ya no es un problema, más bien lo es la recuperación de una séptima cirugía de espalda en septiembre para reemplazar un disco en la parte baja de la espalda

La edad no ayuda. Cumplió 50 años a finales del año pasado y la recuperación lleva más tiempo

En cuanto a la capitanía de la Ryder Cup, todo se reduce al tiempo y a las prioridades. A Woods lo mueve la idea de que, por mucho que ya haya hecho por el golf (piénsese en el dinero en premios), puede hacer aún más como arquitecto principal que reconfigure el modelo del golf al más alto nivel

Así que, cuando surgió el tema de la Ryder Cup, su primera respuesta fue que no ha decidido

“Estoy tratando de entender qué es lo que intentamos hacer con nuestro tour”, explicó. “Eso me ha tenido ocupado horas y horas todos los días, tratando de ver si realmente puedo encargarme de nuestro equipo —el equipo de Estados Unidos y nuestros jugadores y todos los que van a estar involucrados en la Ryder Cup—, si puedo estar a la altura”

Mientras tanto, las próximas dos semanas podrían ofrecer indicios de cuánto avance está logrando Woods en el trabajo que más ocupa su atención

Se espera que el director ejecutivo de PGA Tour Enterprises, Brian Rolapp, ofrezca una actualización, levantando el telón tanto como pueda, sobre el progreso del nuevo calendario. El comité está analizando la secuencia de los eventos —un inicio llamativo y un cierre que tenga sentido— con la mira puesta en grandes mercados

Woods indicó que el trabajo final quizá no esté listo a tiempo para 2027, tal vez solo algunas partes de lo que se puede esperar. Eso parecería indicar un inicio más tardío de la temporada (en Hawái) y reubicar algunos de los eventos de postemporada

El tour ha estado considerando trasladar algunas de las paradas principales de la costa oeste a agosto para tener mejor (más cálido) clima y audiencia en horario estelar

“Han ocurrido muchas cosas en los últimos años", dijo Woods

Woods hablaba del tour. Con la misma facilidad podría estar hablando de sí mismo

