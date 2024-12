Tiger Woods no tiene respuestas concretas sobre acuerdo con saudíes ni su futuro como jugador

Tiger Woods no pudo brindar un calendario concreto sobre las negociaciones de la Gira de la PGA con los patrocinadores saudíes de la LIV Golf o su propio futuro como jugador.

Woods es el anfitrión del torneo Hero World Challenge esta semana, y ese es su único papel en el Albany Golf Club en las Bahamas. Desde 2019, ha jugado el torneo navideño solo una vez, ausentándose este año mientras se recupera de una sexta cirugía en su espalda baja.

“No estoy preparado para el torneo aún, no. Todavía no estoy allí”, dijo Woods el martes. “Estos son 20 de los mejores jugadores del mundo y no estoy lo suficientemente afinado para competir contra ellos a este nivel. Así que cuando esté listo para competir y jugar a este nivel, entonces lo haré”.

Una gran parte de su tiempo está ocupada por asuntos comerciales de la PGA. Woods fue nombrado en la junta del circuito hace un año sin un límite de mandato. También está en la junta de PGA Tour Enterprises.

Se han dado avances para que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se convierta en un inversor minoritario en PGA Tour Enterprises — la Gira ya tiene una inversión de 1.500 millones de dólares del Strategic Sports Group y un programa de acciones para los jugadores. El comisionado de la PGA, Jay Monahan, participó en el Campeonato Dunhill Links en el tour europeo con el gobernador del PIF, Yasir Al-Rumayyan.

Monahan también jugó al golf con el presidente electo Donald Trump, quien había dicho que podría resolver el desorden del golf en unos 15 minutos.

“Creo que todos los que hemos sido parte de este proceso habríamos pensado que esto habría sucedido más rápido”, dijo Woods.

Sugirió que cualquier acuerdo todavía habría requerido la aprobación del Departamento de Justicia.

“Pero las cosas son muy fluidas, todavía estamos trabajando en ello, está sucediendo diariamente”, dijo Woods. “Desde el punto de vista de la junta de política o desde el punto de vista empresarial, las cosas están avanzando y son constructivas”.

Mientras tanto, Bloomberg informó la semana pasada que el tour europeo está hablando con FIF por separado, lo que lleva a sugerencias de un calendario compartido en el que los jugadores del tour europeo y LIV Golf podrían jugar en cada circuito.

“Todos queremos superar esto y hacer lo que es mejor para el tour y al intentar hacer eso, se van a romper algunos huevos y va a ser un poco difícil a veces”, dijo Woods. “Pero al final vamos a obtener un producto que es mejor para todos los aficionados y todos los jugadores involucrados y obtener algo de paz que el juego necesita desesperadamente”.

En cuanto a su propio futuro, Woods no estaba seguro. No se le preguntó si planeaba jugar en dos semanas en el Campeonato PNC con su hijo, Charlie. Es un torneo de 36 hoyos organizado por la gira de veteranos de PGA, así que Woods podría ir en un carrito. Ha jugado en cada uno de los últimos cuatro años.

Consideró el 2024 como un año perdido, principalmente debido a su espalda, que acusó de espasmos a medida que avanzaba el año.

Woods había establecido el objetivo de jugar un gran torneo una vez al mes durante la temporada de los majors, pero eso se desmoronó temprano cuando se perdió el Players Championship en marzo. Estableció un récord en el Masters al superar su 24to corte consecutivo, pero luego solo jugó en los siguientes tres majors y se fue antes del fin de semana en cada uno de ellos.

Se sometió a una microdiscectomía en septiembre para aliviar el dolor en sus piernas, pero no tenía idea de cuántas veces podría jugar en 2025.

“Solo estoy tratando de rehabilitarme y seguir fortaleciéndome y mejorando y sentirme mejor, realmente dándome la mejor oportunidad que pueda para el próximo año”, dijo Woods.

“Espero que el próximo año sea mejor. Estaré físicamente más fuerte y mejor. Sé que el procedimiento ayudó y espero poder construir sobre eso”, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP