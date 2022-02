Tigo Energy lleva el poder de la inteligencia energética a los instaladores solares en la feria ENEX New Energy

MONTEVARCHI, Italia--(BUSINESS WIRE)--feb. 17, 2022--

Tigo Energy, Inc., líder mundial de la industria solar en Flex MLPE (electrónica de potencia a nivel de módulo), ha anunciado hoy que la empresa participará en la próxima feria ENEX New Energy en Kielce (Polonia). Los representantes de Tigo expondrán la línea de dispositivos TS4 Flex MLPE de la compañía, incluido el optimizador TS4-A-O, que es compatible con todos los módulos fotovoltaicos de hasta 700 Wp; el TS4-A-2F, la solución de apagado rápido más rentable para instalaciones fotovoltaicas comerciales y de servicios públicos; y la plataforma de software de inteligencia energética, Tigo Energy Intelligence (EI), la solución más potente para la supervisión y gestión de flotas de plantas solares.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220216005870/es/

Tigo Energy will be attending ENEX New Energy in Kielce, Poland (Targi Kielce, Poland, Pavilion E, Booth 67) from Wednesday, February 23, to Thursday, February 24, 2022. (Photo: Business Wire)

“We are thrilled about Tigo joining us in our booth at this year's ENEX Fair, and look forward to many productive customer meetings together,” said Robert Borko, purchasing department manager at Soltec. “This joint trade show appearance is the culmination of a very productive, years-long collaboration during which we have established great trust with our customers. Now that we are bringing Tigo’s more than 15 years of experience directly to our booth, our customers will have the opportunity to speak directly with Tigo representatives about the high-quality optimizers Soltec offers.”

"Estamos encantados de que Tigo participe en nuestro stand en la feria ENEX de este año, y esperamos poder mantener juntos reuniones productivas con muchos clientes", ha declarado Robert Borko, director de compras de Soltec. "La participación en esta feria es la culminación de una colaboración muy fructífera durante muchos años, en la que hemos creado una gran confianza con nuestros clientes. Ahora que los más de 15 años de experiencia de Tigo estarán presentes en nuestro stand, nuestros clientes tendrán la oportunidad de hablar directamente con los representantes de Tigo sobre los optimizadores de alta calidad que ofrece Soltec", añade.

"El mercado solar de Polonia está creciendo entre los otros gigantes europeos de la energía fotovoltaica, y Soltec es un contribuyente clave a esta tendencia", destaca Mirko Bindi, vicepresidente de ventas de EMEA, y director gerente de Europa de Tigo Energy. "Estamos deseando conocer a nuestros clientes en persona y presentarles una amplia gama de nuevos productos. La presencia de nuestro equipo con Soltec en la feria ENEX subraya las ventajas de trabajar profesionalmente con socios destacados. Demostrará cómo los instaladores solares de Polonia pueden aprovechar la solución más potente de monitorización de flotas solares para reducir los costes de operación y mantenimiento (O&M) y maximizar el rendimiento", concluye.

Para más información sobre las soluciones Tigo Flex MLPE, y la plataforma de monitoreo, Tigo Energy Intelligence, venga a conocer a Tigo Energy en ENEX New Energy (Targi Kielce, Polonia, Pabellón E, Stand 67) del miércoles 23 de febrero al jueves 24 de febrero de 2022. Para ponerse en contacto con el equipo de Tigo antes del evento, utilice este enlace.

Acerca de Tigo Energy

Tigo Energy es el líder mundial en electrónica de potencia a nivel modular flexible (Flex Module Level Power Electronics, Flex MLPE), con soluciones innovadoras que aumentan la producción de energía solar, disminuyen los costos operativos y mejoran considerablemente la seguridad de los sistemas de energía solar. La plataforma TS4 de Tigo maximiza el beneficio de la energía solar y brinda a los clientes la solución de MLPE más adaptable, versátil y confiable disponible. Tigo fue fundada en Silicon Valley en 2007 para acelerar la adopción de la energía solar en todo el mundo. Los sistemas de Tigo operan en los siete continentes y producen diariamente gigavatios hora de energía solar confiable, limpia, económica y segura. Con un equipo a nivel mundial, Tigo Energy se dedica a hacer la mejor MLPE del mundo para que más personas puedan disfrutar de los beneficios de la energía solar. Puede encontrarnos en www.tigoenergy.com.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220216005870/es/

CONTACT: Gilberto Lembo

Director de marketing para Europa de Tigo Energy

marketing@tigoenergy.com

Keyword: north america united states europe poland italy california

Industry keyword: technology other energy utilities other technology alternative energy software energy hardware data management

SOURCE: Tigo

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 02/17/2022 07:35 am/disc: 02/17/2022 07:36 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220216005870/es