Tigre vence a rosario central y alcanza cima en el fútbol argentino

BUENOS AIRES, 3 abr (Reuters) - El club Tigre, uno de los equipos recién ascendidos a la máxima categoría del fútbol argentino, alcanzó el domingo a Boca Juniors y Estudiantes de La Plata en la cima de la Zona B de la liga local tras vencer 2-0 como local a Rosario Central.

Con la victoria en el marco de la octava jornada, Tigre llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones de su zona, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota. Boca y Estudiantes suman las mismas unidades.

Los goles del popular conjunto de la zona norte del Gran Buenos Aires los anotaron Pablo Magnín y Lucas Blondel a los minutos 48 y 83.

"Sabíamos que era un partido que ganando nos metía ahí arriba. Era complicado, por eso no nos teníamos que relajar, pero por suerte nos salió bien y nos quedamos con los tres puntos", dijo Blondel a la televisión local tras el triunfo.

Más temprano, San Lorenzo de Almagro igualó 1-1 como local ante Atlético Tucumán y sigue en los últimos puestos de la liga local con una victoria en ocho fechas.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio abrió el marcador a los 48 minutos por intermedio de Ricardo Centurión, mientras que Atlético llegó a un agónico empate al minuto 85 a través de Ramiro Carrera.

"La bronca es muy grande, teníamos que ganar y no lo hicimos a pesar de que tuvimos las oportunidades y los espacios. No lo supimos liquidar. Hicimos todo para llevarnos los tres puntos y nos llevamos uno, hoy lo único que urge es ganar y si no ganás, no sirve", dijo Troglio en rueda de prensa.

En otro partido del domingo, Newell's Old Boys de Rosario venció 3-1 como local a Platense, llegó a 16 unidades en la Zona A y quedó a dos del líder Racing Club.

Los goles del equipo comandado por Javier Sanguinetti los anotaron Juan Garro, Nicolás Castro y el ecuatoriano Djorkaeff Reasco, mientras que Ignacio Schor marcó para Platense.

El sábado, Racing goleó 4-1 a Sarmiento de Junín, River Plate ganó 2-1 a Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield superó 3-1 a Lanús, mientras que Boca empató 2-2 frente a Arsenal y Estudiantes igualó 3-3 contra Godoy Cruz.

El viernes, Independiente ganó 1-0 a Barracas Central, Argentinos Juniors venció 2-0 a Banfield, Patronato superó 2-1 a Unión y Gimnasia Esgrima sacó un triunfo 2-1 contra Talleres, en tanto que Central Córdoba y Huracán empataron 2-2. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Carlos Calvo Pacheco)