Tigres anotan 9 carreras en la 7ma y aplastan 12-2 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Parker Meadows conectó un sencillo que puso a los Tigres en ventaja al iniciar una séptima entrada de nueve carreras, y Kerry Carpenter añadió un triple de dos anotaciones para que Detroit vapuleara el martes 12-2 a los Yanquis de Nueva York.

Los Tigres supieron capitalizar el descontrol del boricua Fernando Cruz y del también relevista Mark Leiter Jr.

Detroit envió a 14 bateadores al plato en la séptima entrada y los primeros nueve se embasaron contra Cruz (2-4) y Leiter, quienes en conjunto permitieron cuatro bases por bolas y cuatro hits, además de golpear a un bateador.

Meadows conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la quinta entrada contra el abridor Will Warren y bateó un sencillo después de que Cruz comenzó la séptima permitiendo un doble a Riley Greene y otorgando dos boletos. Meadows anotó la cuarta carrera de Detroit en la entrada cuando Colt Keith fue impactado por un lanzamiento.

Carpenter conectó un triple a lo profundo del jardín izquierdo para poner la pizarra 10-2. Antes, Trey Sweeney había anotado con un lanzamiento descontrolado de Leiter al backstop.

Sweeney conectó un sencillo impulsor para darle a Detroit una ventaja de 5-2 cuando el campocorto Anthony Volpe no pudo completar una atrapada sobre el hombro en el jardín central.

Greene añadió un sencillo impulsor en la octava entrada. Los Tigres anotaron su mayor cantidad de carreras en el Yankee Stadium desde el 21 de junio de 2015.

Gleyber Torres recibió una cálida recepción de la multitud de 35.683 personas y un breve homenaje en video en su primera aparición en el Bronx desde que firmó un contrato de un año por US$15 millones con los Tigres. El exinfielder venezolano de los Yankees conectó un doble en la primera entrada y recibió la segunda base por bolas con las bases llenas en la séptima.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 3-1 con una anotada y una producida. El cubano Andy Ibáñez sin turno oficial, con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 4-0 con una anotada y una empujada.