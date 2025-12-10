Tigres apuesta a su Ángel para derrocar a Toluca en el primer round por el título en México

¿Contar con un ángel acerca a la gloria? Tigres cree que sí, pues en su primer semestre en México, Ángel Correa ha exhibido su jerarquía de campeón mundial para llevar a los felinos a la final del Apertura, cuyo primer asalto tendrá lugar el jueves en casa ante Toluca.

La llegada del atacante argentino de 30 años sacudió el mercado del balompié azteca hace cinco meses. No siempre se tiene la suerte, ni el poderío económico, para contratar a un campeón del mundo.

El equipo de Nuevo León ya había tenido experiencias con otros jugadores que alzaron la codiciada Copa del Mundo, como el brasileño Edu, monarca junto a Pelé en 1970; el argentino Sergio Almirón, compañero de Diego Maradona en 1986; y el francés Florian Thauvin, aliado de Kylian Mbappé en 2018.

Pero ninguno de ellos tres tuvo tanto brillo como Angelito, llegado en julio pasado proveniente del Atlético de Madrid de Diego Simeone, el único conjunto que defendió durante su estancia de una década en Europa.

"El club está en un recambio. Se han ido leyendas que marcaron historia y ganaron muchos títulos. Ahora estamos nosotros, con ganas e ilusión de hacer bien las cosas", dijo el argentino en sus primeros días como felino.

Correa aportó ocho goles y cuatro asistencias en 17 partidos en la fase regular del Apertura, más un gol en semifinales, para un Tigres que, bajo el comando del novel entrenador Guido Pizarro, buscó revitalizar su veterana plantilla para alargar su estela triunfal.

Sus logros han sobresalido en una temporada en la que México recibió a figuras internacionales: el portero costarricense Keylor Navas, el volante galés Aaron Ramsey, el defensa español Sergio Ramos y el mediocampista colombiano James Rodríguez, entre otros.

"Lo de Ángel es para destacar. Cuando entra al campo, transforma el juego", resaltó Pizarro, nacido hace 35 años en Buenos Aires.

Para mantenerse competitivos, los Tigres repatriaron a jóvenes talentos mexicanos como los volantes Diego Lainez, ex Betis y Sporting Braga, y Marcelo Flores, formado en las inferiores del Arsenal.

A ellos se suma una generación liderada por el excéntrico portero argentino Nahuel Guzmán, el lateral-volante mexicano Javier Aquino y el goleador francés André-Pierre Gignac.

El trío de veteranos, de entre 35 y 40 años, ha grabado su nombre en una era dorada de los felinos, que desde 2015 han ganado una decena de títulos, incluidas cinco ligas, la última de ellas en el Clausura 2023, y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Con la mejor defensa del torneo (21 goles en contra) y una ofensiva renovada, Tigres se abrió camino hacia la final, cuyo primer asalto se celebrará en su casa, el Estadio Universitario, El Volcán, a las 02:00 GMT del viernes.

Los felinos llegaron al inédito juego por el título después de despachar a Tijuana con una heroica remontada en cuartos de final (5-3 global) y a Cruz Azul con lo justo en semifinales (2-2 global).

Su rival por la corona es el campeón defensor, Toluca, que avanzó en playoffs mediante un sencillo trámite ante Juárez (2-1 global) y con apuros ante el Monterrey de Ramos (3-3 global).

Bajo la batuta del entrenador argentino Antonio Mohamed, los Diablos Rojos buscarán el bicampeonato en una serie en la que sus rivales tienen más nombres conocidos y mucha más experiencia en instancias definitivas.

"Están acostumbrados a estos escenarios, nosotros recién estamos subiéndonos", reconoció el Turco, cuyos dirigidos lograron la mayor cantidad de puntos (37) y goles (48) en el Apertura.

El carismático timonel de 55 años apela a la fuerza de la colectividad para redondear un año laureado y que podría resultar consagratorio para Toluca.

Ganadores del Clausura y el Campeones Cup, que enfrenta a los monarcas de México y la MLS, los Diablos Rojos pueden alcanzar el título número 12 de su historia, con lo que igualarían a las Chivas de Guadalajara en el segundo lugar de los equipos con más campeonatos en México.

"Hemos tenido un año espectacular en números, en títulos y vamos por el último esfuerzo", remató Mohamed.

El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Nemesio Diez. En caso de empate se jugarían tiempos extra y si persistiera la igualdad, se ejecutarían tandas de penales.

str/raa/