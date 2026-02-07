Tigres arrolla al Santos y Chivas logra su mejor arranque en el Clausura mexicano

Los Tigres mostraron capacidad de reacción y poder ofensivo para remontar y golear 5-1 al decaído Santos el viernes en el inicio de la quinta fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, mientras que el Guadalajara mantuvo su paso perfecto al imponerse 2-1 al Mazatlán.

"Fue un buen partido, el resultado es parte de un proceso de mejoría que vamos llevando, pero son tres puntos nada más. Hay que dar vuelta a la página y pensar que el martes vamos por el pase a octavos en el torneo de Concacaf", dijo el argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres, tras la victoria como locales.

Los Guerreros sorprendieron en el estadio Universitario de Monterrey al tomar la ventaja con un gol del argentino Lucas di Yorio al minuto 36.

Pero rápidamente los Tigres pasaron al frente y se fueron al descanso en ventaja 2-1 con tantos del brasileño Joaquim Pereira (40') e Iván López (43').

El argentino Ángel Correa (62', de penal), Diego Lainez (73') y Diego Sánchez (79') completaron la goleada en la segunda etapa.

Tigres llegó a 10 unidades y marcha segundo, mientras que el Santos, del director técnico español Francisco Rodríguez, se quedó con un punto en el decimoséptimo lugar.

El Santos alargó su racha de más de 700 días sin ganar de visita. Su último triunfo en patio ajeno fue el 1 de marzo de 2024 contra el Querétaro en el estadio La Corregidora.

Chivas impone récord

En el estadio El Encanto, el líder Guadalajara hilvanó su quinta victoria al vencer de visita y con un poco de apuro 2-1 al colista Mazatlán.

Efraín Álvarez (15'), Armando González (29' penal) anotaron para las Chivas del Guadalajara dirigidas por el argentino Gabriel Milito, que llegaron a 15 puntos.

Por primera vez en la historia de los torneos cortos, instaurados en 1996, el Rebaño logra cinco triunfos seguidos desde el arranque del torneo.

El panameño Édgar Bárcenas (55') consiguió el descuento para los Cañoneros del Mazatlán, que sufrieron su quinta derrota y se quedaron sin puntos en el fondo de la clasificación.

En el estadio Victoria, con dinamismo y eficacia el Necaxa (9º) del entrenador uruguayo Martín Varini goleó 4-1 al Atlético San Luis (15º), dirigido por el español Guillermo Abascal.

Los Rayos ganaron con goles de los argentinos Julián Carranza (4') y Tomás Badaloni (59'), de Alexis Peña (66') y de Ricardo Monreal (73') y llegaron a seis puntos.

El brasileño João Pedro (90+1', de penal), vigente campeón de goleo, hizo el gol de la honra para el Atlético, que se quedó con cuatro unidades.