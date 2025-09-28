Tigres aseguran lugar en playoffs de la Americana con victoria 2-1 sobre Medias Rojas

BOSTON (AP) — Hubo otra fiesta en Boston. Esta vez, los participantes vestían un uniforme distinto.

Menos de 24 horas después de que los Medias Rojas empaparon con champaña el vestuario del club local en el Fenway Park para celebrar su pasaje a la postemporada, fueron los Tigres de Detroit quienes dieron rienda suelta a su júbilo el sábado, esta vez en el camerino de los visitantes tras vencer a Boston y asegurarse un lugar en los playoffs de la Liga Americana.

“Ellos no se olvidaron de celebrar, eso te lo puedo asegurar”, comentó el manager de los Tigres, A. J. Hinch, a los reporteros mientras se metía en un pasillo para intentar escapar del caos posterior al juego. “Nos lo estamos pasando bien porque nos lo hemos ganado, pero es muy gratificante llegar a la postemporada, sin importar cómo lo logres”.

Después de desperdiciar una ventaja de 14 juegos en la División Central de la Liga Americana y una ventaja en la octava entrada el viernes por la noche que les habría asegurado su lugar un día antes, los Tigres lo lograron.

Jamhai Jones conectó un sencillo de dos carreras para remontar un déficit temprano, y Detroit superó 2-1 a los Medias Rojas.

Detroit, que garantizó al menos el boleto de comodín, aún puede ganar la división y ser anfitrión de una serie de playoffs de primera ronda con una victoria el domingo en Boston y una derrota de Cleveland ante Texas.

La victoria con un juego por jugar evitó un colapso que habría sido uno de los más grandes en la historia del béisbol. Los Guardianes, que estaban en cuarto lugar y a 15 juegos y medio del primero el 8 de julio, pueden completar la mayor remontada de la historia con una victoria el domingo o una derrota de los Tigres.

Cleveland superó a Texas por 3-2 el sábado por la noche y tiene a su favor el criterio de desempate sobre Detroit después de ganar su serie de temporada.

“Estaremos observando y prestando atención a lo que sucede en la liga”, dijo Hinch, quien reservará al as Tarik Skubal para el inicio de la serie de comodines el martes en lugar de usarlo para intentar ganar la división el domingo.

“Nuestros muchachos se ganaron esta celebración”, agregó el manager, “y debido a lo buenos que fuimos durante la mayor parte de la temporada, pudimos resistir un tramo realmente difícil y terminar con un par de victorias”.

El venezolano Keider Montero y cuatro relevistas mantuvieron a Boston en una carrera y siete hits. Tyler Holton (6-5) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria. Will Vest lanzó el noveno capítulo para su 23er salvamento.

Los Tigres (87-74) lideraron la división por hasta 14 juegos en julio y aún mantenían una ventaja de 9½ juegos el 11 de septiembre antes de perder 12 de 14 compromisos, lo que los dejó empatados con Cleveland (86-74).

Los Guardianes, que estaban en cuarto lugar y a 15½ juegos de distancia el 7 de julio, tienen un récord de 17-4 desde el 5 de septiembre y cuentan con el criterio de desempate a su favor respecto a Detroit.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1. El cubano Andy Ibáñez de 3-1. El puertorriqueño Javier Báez de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas, los venezolanos Wilyer Abreu de 4-1, Carlos Narváez de 4-1.

