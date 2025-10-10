Tigres confían en Tarik Skubal para juego decisivo de serie divisional en Seattle

SEATTLE (AP) — Incluso después de desperdiciar una ventaja de tres carreras en Detroit con la oportunidad de asegurar la serie divisional de la Liga Americana, los Marineros de Seattle pueden redimirse en casa este viernes, en un quinto y decisivo encuentro.

Hay un problema: necesitarán superar nuevamente al as de los Tigres, Tarik Skubal.

El último ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana permitió sólo dos jonrones solitarios al dominicano Jorge Polanco a lo largo de siete entradas en el segundo juego, pero los Marineros lograron una victoria por 3-2 que empató la serie.

De hecho, las tres veces que Skubal ha comenzado contra Seattle este año, los Marineros han ganado. El zurdo tiene una efectividad de 4,58 en esos juegos, más del doble de su marca de temporada regular, de 2,21.

“Creo que hemos podido atacar a Skubal a lo largo de la serie y tenemos otra oportunidad de hacerlo el viernes”, dijo el manager de los Marineros, Dan Wilson. “Y ofensivamente, hemos hecho algunas cosas realmente buenas en esta serie y continuamos haciendo algunas de esas cosas hoy. Así que ciertamente estaremos listos el viernes”.

Aun así, es Skubal. Ponchó a 14 bateadores de Cleveland en su salida de la serie de comodines, mostrando cuán dominante puede ser.

Y los Tigres están llenos de ímpetu después de anotar las últimas nueve carreras para una victoria por 9-3 el miércoles en el cuarto juego, que dejó lista la escena para el duelo definitivo en Seattle.

A pesar de que la ofensiva de Detroit ha tenido dificultades esta postemporada —anotó 16 carreras en sus primeros seis juegos— el miércoles permitió dar un vistazo de lo que son capaces de hacer estos Tigres cuando reciben contribuciones a lo largo de su alineación.

Javier Báez, el llamativo campocorto en medio de una temporada que ha marcado su resurgimiento, conectó un jonrón como noveno bate. Lidera a los Tigres en promedio de bateo esta postemporada, ocupa el segundo lugar en carreras impulsadas y es uno de los cinco peloteros de Detroit que han bateado de jonrón durante estos playoffs.

El boricua Báez, una de las estrellas de postemporada de los Cachorros de Chicago cuando ganaron la Serie Mundial de 2016, estaba encantado de contribuir para los Tigres en su victoria más reciente.

“Se siente genial”, dijo. “Honestamente, desearía haber sido parte de esto el año pasado, cuando el equipo despegó. Tuve que alejarme por mi cirugía, pero había todo un plan y una razón por la que vine aquí, ¿tú sabes?”

Mientras tanto, los Marineros esperan que las piezas que les ayudaron a ganar el Oeste de la Liga Americana y a avanzar en octubre sean suficientes para superar a los Tigres y anclar en su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001.

“Estos muchachos han hecho esto durante toda la temporada: se meten en situaciones difíciles”, dijo Wilson.

“Y saben exactamente qué hacer, y luchan, y se recuperan”.

Si los Marineros quieren que su temporada continúe, necesitarán al menos complicarle la vida a Skubal una última vez.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.